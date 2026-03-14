Honran en Cárdenas a los mártires del 13 de Marzo en el aniversario del asalto al Palacio Presidencial

En la casa natal de José Antonio Echeverría Bianchi, ubicada en la ciudad de Cárdenas, el pueblo y las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia rindieron homenaje a los mártires del 13 de Marzo de 1957, en el aniversario de la gesta protagonizada por el Directorio Revolucionario que cambió el rumbo de la lucha contra la tiranía batistiana.

El acto central, presidido por Antonio Víctor González Imbert, Miembro del Buró del Comité Provincial del Partido que atiende la actividad político-ideológica, convocó a jóvenes, estudiantes y trabajadores a mantener vivo el legado de quienes ofrendaron su vida por la libertad de Cuba. «Hoy rendimos homenaje a los valientes del Directorio Revolucionario que convirtieron el 13 de Marzo en una de las fechas más significativas de la historia de Cuba. Los jóvenes de Cárdenas hoy se inspiran en su ejemplo», expresó González Imbert durante la conmemoración.

Yosver Castañeda, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, destacó el significado de la jornada: «Hasta su tumba llegó el pueblo cardenense y las principales autoridades, a honrar con lealtad, con perseverancia, con firmeza, el legado de nuestros héroes». El dirigente juvenil subrayó la continuidad histórica que representan las nuevas generaciones en la defensa de los ideales por los que lucharon Echeverría y sus compañeros.

El 13 de marzo de 1957, un grupo de jóvenes liderados por José Antonio Echeverría, entonces presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), protagonizó el asalto al Palacio Presidencial con el objetivo de ajusticiar al dictador Fulgencio Batista. La acción, concebida como parte de una insurrección general, incluyó también la toma de la emisora Radio Reloj, desde donde Echeverría, minutos antes de caer en combate, pudo dirigir un mensaje al pueblo.

Echeverría, nacido en Cárdenas el 16 de julio de 1932, se convirtió en símbolo del coraje juvenil y la determinación revolucionaria. Su casa natal, convertida hoy en museo y sitio de peregrinación patriótica, atesora la memoria del líder estudiantil que soñó con una Cuba libre y justa.

La conmemoración en Cárdenas forma parte de las actividades que cada año realizan el Partido Comunista de Cuba, la UJC y las organizaciones de masas para mantener viva la llama del ejemplo de los héroes del 13 de Marzo. La presencia de los jóvenes, en particular los estudiantes de las ciencias médicas y de otros centros educativos de la provincia, reafirma el compromiso de continuar perfeccionando la obra de la Revolución.

Con flores, guardias de honor y la certeza de que el mejor homenaje es el trabajo diario, Cárdenas recordó una vez más a uno de sus hijos más ilustres y a todos los que, como él, supieron estar a la altura de su tiempo.