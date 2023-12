La Eide matancera y las barreras por vencer 

Sostener la estructura deportiva en medio del complejo contexto económico que atraviesa el país es una tarea titánica. Este panorama se complejiza más en la base, especialmente en la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Luis Augusto Turcios Lima de Matanzas por el número de estudiantes, profesores y requerimientos de alimentación y transporte.

Distribuir 860 atletas en 25 disciplinas se dice fácil, pero conlleva una gran responsabilidad para la dirección del centro.

Haciendo malabares, y a veces magia, transcurren los días de la dirección y el claustro de profesores, que pasa por uno de sus más desfavorables momentos y aún no se divisa una mejoría en corto o mediano plazo.

Hoy, llevar a cabo los entrenamientos junto a la docencia se hace casi imposible, pues la ubicación en las afueras de la urbe yumurina impide que fluyan los procesos con total normalidad.

Además, parte del claustro reside en otros municipios, por lo que el traslado depende de la disponibilidad de combustible, algo que escasea en todos los sectores económicos y sociales.

Las dificultades con la alimentación también marcan los días en la escuela deportiva matancera, en la que no se están consumiendo todas las calorías requeridas, aunque la administración busca soluciones y establece estrategias para minimizar el impacto y paliar la situación.

Luis Roberto Ramos Reyes, subdirector deportivo de la institución educativa, apunta que, si bien el apoyo de las estructuras políticas y gubernamentales está presente, el escenario actual obligó a reducir la carga de entrenamiento a un 50 %.

“Decidimos, junto a Medicina Deportiva y la Dirección de Deportes en el territorio, que se redujera de esa manera, pues la prioridad es proteger la integridad física y la vida de los atletas; y es que cuando no se tiene una adecuada alimentación el esfuerzo y gasto energético hacen que la salud se afecte.

“También, a partir de los exámenes médicos que se han realizado, con los estudiantes que presentaron hemoglobina baja se determinó que detuvieran sus prácticas hasta que estabilice dicha condición.

“Aunque se le da seguimiento a este problema por parte de todos los factores y somos un centro priorizado en varios sentidos, estamos viviendo tiempos duros, y a pesar de todo no paramos de encumbrar los sueños de estos niños que serán los campeones mañana, y que ya nos demuestran su fortaleza, obteniendo resultados satisfactorios en cada competencia”.

A la par de la esfera deportiva, la docencia realiza ajustes diarios en correspondencia con la disponibilidad de transporte, pues se alternan los ómnibus para trasladar a los profesores de otros municipios.

Colón, Unión de Reyes y Pedro Betancourt son algunos de los territorios que transportan personal de la Eide; un proceso que resulta inestable y ante el cual algunos profesores deciden quedarse en la escuela para poder cumplir con sus itinerarios.

Además, se trata de aprovechar cada espacio para impartir las diferentes asignaturas y se aprovecha el poco transporte existente para que los educandos que entrenan en áreas externas puedan asistir a clases.

“En el caso de los entrenamientos, hacemos ajustes en el horario conforme van arribando los profesores, en ocasiones cubrimos con los que son de Matanzas para que no se pierda el día y lo poco que se puede hacer.

“Esta problemática impide muchas cosas, por ejemplo, que miembros del Consejo de Dirección puedan estar presentes en otras tareas escolares que se realizan en la noche, para así comprobar la disciplina y otros parámetros.

“Eso solo lo podemos hacer cuando nos corresponde la guardia; fuera de ahí, quien no cuenta con transporte particular debe abstenerse de quedarse en horario nocturno, pues no existe vía para salir de la institución.

“Comprendemos que existen otros sectores priorizados, como la Salud Pública, que hoy también atraviesan contingencias difíciles para continuar prestando servicios y aún así nosotros recibimos atención especial siempre que se puede.

“El panorama es complejísimo y el esfuerzo que hacemos es grande para mantener a flote cada una de las disciplinas y, además, competir y topar en las distintas categorías. La mentalidad es resolver las dificultades y que todo lo que esté en nuestras manos a nivel organizativo por lo menos no falle”.

En estos momentos lo más precario y que repercute en casi todo es la transportación, que en ocasiones requiere de una mejor planificación y de alianzas quizá con otros organismos en situación más favorable, que accedan a trasladar el personal de la escuela.

Son tiempos en los que la solidaridad debe primar y un gesto que creemos insignificante muchas veces cambia el curso de cualquier acontecimiento, y ayuda a cumplir metas más allá de nuestro entorno.