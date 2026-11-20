Los Piratas de la Isla de la Juventud derrotaron 5-4 a los Cocodrilos de Matanzas en el tercer juego de la subserie.

El choque se jugó en el estadio Cristóbal Labra y con el resultado los locales toman ventaja de 2-1 en la subserie particular frente a los yumurinos.

Matanzas llegó al final del juego con una carrera de desventaja y la ofensiva se quedó corta ante los envíos del relevo de los piratas.

Los yumurinos conectaron solo cuatro hits y se poncharon en seis veces.

Brayan Peña fue el más encendido. Sacudió un doble, anotó y empujó una carrera. José Prens, Yoandry Jiménez y Dayan Ibáñez aportaron un imparable cada uno.

La zona del centro de la tanda no encontró el camino. Adrián Pérez se fue de 4-0. José Noroña quedó de 5-0. Eduardo Blanco terminó de 4-0.

Los Cocodrilos recibieron ocho boletos y con ellos llenaron las bases en varias ocasiones, pero no pudieron traducirlo en anotaciones vez para voltear el marcador.

El abridor Roylan Averohff trabajó 4.1 entradas, permitió un hit y no admitió carreras limpias. Sin embargo, regaló cuatro boletos y dejó a su equipo en aprietos.

Brian Cedeño tomó la pelota en el quinto episodio. Lanzó 3.2 entradas, ponchó a cinco y toleró dos hits. Una carrera limpia pesó en su línea. También otorgó tres bases por bolas.

Con la derrota, Matanzas queda con 21 victorias y 14 reveses. Los Cocodrilos mantienen el segundo lugar de la Zona Occidental y volverán a la grama del Cristóbal Labra este sábado para buscar igualar la serie particular ante los discípulos de Armando Jhonson. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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