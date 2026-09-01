Entre expectativas comienza curso escolar en Unión de Reyes

Las aulas vuelven a llenarse de voces, expectativas y sueños. En Unión de Reyes, el inicio del curso escolar 2026-2027 marcó este primero de septiembre una nueva oportunidad para seguir construyendo, desde las escuelas, el futuro de las nuevas generaciones.

El preuniversitario urbano José Alberto Rodríguez Acosta acogió la actividad central del territorio, en una jornada que reunió a estudiantes, docentes, familiares y autoridades para dar la bienvenida oficialmente a un período lectivo, que llega con nuevos desafíos y metas.

Yisel Ordoñez Zamora, directora general de Educación en Unión de Reyes, llamó a asumir el nuevo curso con entusiasmo, compromiso y ejemplaridad, convencida de que la experiencia acumulada permitirá alcanzar resultados superiores.

Entre las principales prioridades mencionó el cumplimiento del calendario escolar y sus ajustes, de acuerdo con las condiciones de cada Consejo Popular, así como garantizar la información oportuna a docentes, estudiantes y familias mediante un efectivo plan de comunicación.

También destacó la necesidad de asegurar la mayor presencialidad posible, fortalecer el vínculo de la escuela con la familia y los actores locales, atender de manera diferenciada a niños y adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad y evaluar todas las alternativas para favorecer el acceso a la Educación Superior.

La formación integral de los estudiantes constituye igualmente una prioridad, con especial atención al trabajo político-ideológico y al tratamiento de la Historia.

La celebración estuvo acompañada por diversos momentos culturales, protagonizados por artistas aficionados, quienes llenaron de alegría y color una jornada dedicada a todos los que hacen de la educación una tarea cotidiana.

Así, entre libros, aulas, música y expectativas, Unión de Reyes inició el curso escolar 2026-2027, con el compromiso de continuar avanzando y hacer de cada institución educativa un espacio para aprender, crecer y soñar.

Estuvieron presentes autoridades políticas y de masas junto a la primera secretaria del Partido en el territorio Yaneisy Fuentes López.