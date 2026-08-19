Con Escuela Azul, experiencia de seguridad acuática y apnea

La playa El Tenis, popular espacio natural de esta ciudad, acogió hoy una experiencia práctica del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Escuela Azul, iniciativa que conjuga la seguridad acuática, el deporte y la educación ambiental.

La jornada, que se desarrolló en articulación con la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, el proyecto Adolescentes por Matanzas y la Red de Educadores y Educadoras Populares Libélulas Matanceras, marcó el inicio de un programa que busca sensibilizar a los más jóvenes sobre los rigores del mar y la importancia de su cuidado.

Andy Cabrera Ávila, coordinador del proyecto Escuela Azul, experimentado instructor de apnea, natación y buceo, explicó a la ACN que la iniciativa se estructura en varios programas, entre ellos Pequeños Apneistas, dirigido a la infancia.

Cabrera Ávila, campeón en certámenes internacionales de apnea, subrayó que la educación es el pilar fundamental de la Escuela Azul, al tiempo que precisó que uno de los objetivos es la natación para velar por la seguridad en las playas y evitar accidentes.

El proyecto trasciende las primeras edades, se extiende a los pescadores submarinos y a los atletas de alto rendimiento, lo que es útil en la formación de equipos para representar a Cuba en campeonatos internacionales.

Como parte de la jornada ocurrió un encuentro deportivo impulsado por el Proyecto Los Cometas, que fomenta la práctica del béisbol comunitario y la formación integral en las infancias, coordinado por Bárbaro Izquierdo.