Unión Eléctrica: afectación de 2210 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2213 MW a las 20:20 horas.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 5495 MW/hora, con una potencia máxima de 854 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Disponibilidad en horario pico: 1120 MW

Demanda máxima prevista: 3300 MW

Afectación pronosticada: 2210 MW

(Con información de la Unión Eléctrica)

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