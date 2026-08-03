Postales Matanceras: El indio del Abra

En el camino del Estero, rumbo al Abra del Yumurí, desde hace muchos años existe un legendario indio.

Se trata de una antiquísima veleta de hierro forjado, enclavada en lo que antaño fuera la tenería Ojo de Agua, que representa un indio norteamericano con su penacho de plumas, arco y flecha.

Utilizadas para saber la dirección del viento, existieron otras veletas con siluetas de gallos, gatos, caballos y hasta de brujas sobre escobas. Las veletas son conocidas también como giraldillas, por girar al impacto de los vientos.

Sin dudas, la más afamada a nivel nacional es la muchacha, con 110 centímetros de altura, colocada en la torre del Castillo de La Fuerza, devenida símbolo de la ciudad capital de todos los cubanos. (Foto: Bárbaro Carballo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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