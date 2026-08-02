Esfuerzo enfatizado distingue servicio de hemodiálisis en Matanzas 

Esfuerzo enfatizado realiza hoy la Dirección Provincial de Salud Pública en Matanzas para garantizar el traslado hasta el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez de los 44 pacientes con insuficiencia renal crónica que dependen de hemodiálisis, como evidencia de compromiso con la defensa de la vida.

Taymí Martínez Naranjo, directora de la institución hospitalaria, explicó que, como parte de una redistribución logística, se optimizó la transportación desde los municipios priorizando la agrupación de enfermos en un mismo vehículo, sin que esto afecte la frecuencia trisemanal de su tratamiento.

Hasta ahora se ha priorizado la transportación en Matanzas con un vehículo eléctrico, anteriormente cada paciente tenía un contrato individual con la dirección municipal de transporte y acudía en un taxi; luego se redistribuyó para que, en el caso de los municipios lejanos como Unión de Reyes y Limonar, se movilicen dos pacientes por cada taxi, detalló Martínez Naranjo.

Con la llegada de nuevos carros eléctricos se proyecta una segunda fase de redistribución que extenderá los beneficios del transporte colectivo a los pacientes de otras localidades, reduciendo la dependencia de vehículos de combustión.

La estrategia responde a la necesidad de mantener a los pacientes en sus hogares y evitar ingresos hospitalarios prolongados, por tratarse de personas inmunocomprometidas y con alto riesgo de contraer infecciones.

De manera paralela, la institución ejecuta una reparación capital en la sala de hemodiálisis sin cerrar el servicio donde se practican trabajos por fases y se introdujo una reestructuración asistencial que, en uno de los grupos de diálisis, incluye un tercer turno.

En la institución trabajan para establecer más turnos de diálisis en una misma jornada, con el consentimiento de los pacientes, y según Martínez Naranjo para el confort de ellos y que la asistencia sea mejor.

La Salud Pública resulta sumamente vulnerable al bloqueo económico y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, recrudecido en los últimos años, y el sector no escapa a las complejidades que implica el déficit de combustibles, por ello se buscan alternativas para gestiones vitale.

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