Centro Cultural Las Palmas reabre sus puertas con energía limpia y nueva tienda «Doble Impacto»

Este viernes 31 de julio, el Centro Cultural Las Palmas, de la Sucursal Artex en Matanzas, reabrió sus puertas al público tras un proceso de rediseño integral, marcando un nuevo capítulo para uno de los espacios recreativos más populares de la ciudad.

La reinauguración trae consigo importantes novedades, entre ellas la apertura de la tienda «Doble Impacto» y el funcionamiento del centro con apoyo energético fotovoltaico.

Enclavada en el propio centro cultural, la tienda se trata de una alianza entre Artex y una forma de gestión no estatal cuya concreción e idea surgió de rescatar un espacio que estaba muy deteriorado y abandonado y que en otras épocas funcionó como una tienda muy conocida por los matanceros, donde se vendía material de oficina, escolar, confecciones y hasta electrodomésticos.

El centro cultural, que ha sido siempre un centro muy popular en su barriada, mantendrá sus espacios infantiles y para adultos. Las celebraciones continuarán durante todo el fin de semana con una programación diversa que incluye este sábado 1 de agosto una Tarde de Discotemba, una de las propuestas musicales más esperadas por el público.

Mientras que para el domingo 2 de agosto, desde las 11:00 a.m. tendrá lugar el espectáculo del Payaso Pelotín junto a Los Parchis de Cuba, con juegos, canciones y diversión para toda la familia.

La reapertura de Las Palmas se enmarca en una intensa programación estival de la Sucursal Artex en Matanzas, que bajo el lema «Verano con mi gente» ha desplegado actividades en los 13 municipios de la provincia. Elio Castro, gerente general de Artex en la provincia, afirmó que «todos nuestros centros culturales que están en el litoral matancero tienen un compromiso bastante serio para enfrentar esta temporada».

Entre las propuestas destacan la Guerrilla Cultural de Artex, que cada viernes del verano lleva la cultura a distintos barrios de la ciudad, con actuaciones de agrupaciones como La Unión Matancera, Alfonso Llorens, Los Norteños del Yumurí y artistas del Circo La Rueda. Además, los centros culturales de Artex permanecen abiertos a la familia matancera con parques inflables, ofertas gastronómicas y la reapertura de sus piscinas.