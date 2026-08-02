Cuba asesta segundo golpe en béisbol Centroamericano

La novena cubana consiguió su segunda victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, al derrotar cuatro carreras por cero al representativo de Puerto Rico.

Cuba inauguró el marcador en la parte alta de la segunda entrada, gracias al cuadrangular por el jardín izquierdo del cuarto madero, Yasiel Gonzáles.

El abridor cubano Raymond Figueredo retiró las dos primeras entradas sin muchas complicaciones. En la apertura del juego toleró un hit con una conexión con poca fuerza por dentro del cuadro y luego resolvió la entrada ayudando por un mal corrido de bases de Puerto Rico.

Los dirigidos por el otrora torpedero capitalino Germán Mesa fabricaron otra anotación en la alta de la cuarta entrada luego de out, aprovechando indiscutible de José Amaury Noroña, seguido de boleto a Henry Quintero y cañonazo remolcador del octavo bate, Andrys Pérez.

Leroy Cruz, designación del alto mando boricua para abrir el partido, saltó del montículo tras apenas trabajar tres y dos tercios de entrada en los que toleró cinco indiscutibles, entre ellos un cuadrangular y un doble como extrabases, permitir dos carreras limpias, con dos ponches y una base por bolas.

En su lugar entró a trabajar el relevista Joshua Torres, quien sacó el último out de la entrada. En el inning siguiente, la dirección puertorriqueña envió a la colina de los martirios a Jorge Benítez, quien dominó el capítulo sin muchos contratiempos.

Raymond Figueredo concluyó su trabajo con cuatro innings de actuación en los que no permitió carreras, toleró dos inatrapables, ponchó a tres rivales y concedió dos bases por bolas para marcharse sin decisión.

El diestro capitalino Frank Herrera entró en sustitución de su compañero y, aunque se complicó por momentos en la entrada, supo sortear las dificultades para no permitir anotaciones.

En este inning resultaron vitales los ponches propinados a Rubén Castro y Edison Mora, lo que permitió a la armada antillana sortear la entrada con el menor daño posible.

En las postrimerías del desafío la selección de la mayor de las Antillas adicionó otras dos carreras producto de un doblete con dos compañeros en circulación del tercer bate Yoel Yanqui.

Yankiel Mauris, ganador del partido, retiró dos bateadores por la vía de los strikes y Armando Dueñas cerró el juego con los últimos tres outs.

A la ofensiva los más sobresaliente por la armada antillana fueron Luis Vicente Mateo, de 4-2, con un doble como extrabases, Yoel Yanqui con un doblete impulsor de dos carreras, Andrys Pérez con un sencillo impulsor en tres visitas al rectángulo ofensivo.

El resto de los inatrapables del elenco cubano se repartieron en uno para José Amaury Noroña, uno para Henry Quintero, uno de Yoelikis Guibert y uno para Yasiel Gonzáles.

Con el triunfo Cuba asegura su presencia en la super ronda y mañana cerrarán las acciones de la fase clasificatoria frente a República Dominicana mientras Puerto Rico se verá las caras ante Curazao.