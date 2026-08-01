Éxito cubano pasado por agua en los Centroamericanos

La selección antillana inauguró el marcador en la propia entrada de apertura con un racimo de tres anotaciones, aprovechando una ofensiva de cinco inatrapables, de ellos los de Yoel Yanqui, Leonel Moas y José Amaury Noroña, que sirvieron para impulsar carreras.

Curazao descontó una en la parte alta del segundo episodio, tras conectarle tres indiscutibles y aprovechar un boleto del abridor cubano José Ignacio Bermúdez, que pudo evitar males mayores en la entrada, gracias a un doble play salvador.

Los dirigidos por el capitalino Germán Mesa adicionaron otra carrera en el cierre del segundo episodio, producto de indiscutible remolcador de Yoel Yanqui, que trajo desde la intermedia a Yoelquis Guibert y luego hicieron saltar del montículo al abridor de Curazao Nelmerson Ángela.

El abridor cubano José Ignacio Bermúdez salió del montículo tras tres innigs de faena en los que permitió seis indiscutibles, regaló dos bases por bolas con un ponche y una carrera permitida para anotarse el triunfo.

En su lugar entró a trabajar el diestro Yunieski García, quien solventó la entrada a razón de un ponche y dos conexiones por el cuadro para frenar el ímpetu de los curazaleños y preservar la ventaja de los antillanos.

A la altura del quinto acto, Curazao envasó a sus dos primeros bateadores por indiscutibles, lo que trajo consigo la salida anticipada de Yunieski García del montículo y que el alto mando cubano trajera a Yankiel Mauri para sofocar la rebelión rival.

El relevista espirituano cumplió a las mil maravillas la encomienda, tras retirar la entrada con un ponche y dos batazos inofensivos antes de la llegada de la lluvia, que obligó a detener las acciones.

A la ofensiva, los más destacados por la mayor de las Antillas fueron Yoel Yanqui de 2-2 con una base por bolas y par de remolques y Yoelkis Guibert de 3-2 con un doble como extrabases.

El resto de inatrapables del mayor archipiélago caribeño quedaron repartidos en uno para el matancero José Amaury Noroña, uno para Leonel Moas y uno para Luis Vicente Mateo.

Vital resultaron las actuaciones de contención de Yunieski García y Yankiel Mauri, a pesar de recibir entradas complicadas con varios corredores en circulación.

El team Asere jugará mañana su segundo encuentro de la lid centro caribeña ante el representativo de Puerto Rico, en un partido que está anunciado por los nuestros como abridor Raymond Figueredo.