Granda se hizo grande en Santo Domingo

El judoca matancero Andy Granda se erigió la víspera como monarca de la división de más de 100 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana 2026.

El superpesado, natural del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas superó en la gran final del certamen regional al local José Nova, por la vía del ippon.

Acerca de su desempeño en la competencia, nivel del judo nacional y sus aspiraciones competitivas de cara al venidero ciclo olímpico, conversó en una reciente entrevista.

¿Cómo te sentiste antes del combate y qué pensabas cuando llegó la segunda amonestación?

“Estaba bien tranquilo, creo que el pueblo de Cuba sabe que yo, cuando recibo una penalización, soy más tranquilo, pero bueno, no fue el caso, creo que me defendí más porque me estaba controlando”.

“El chido considero que era porque nos vieron pasivos, pero si nos iban a amonestar, creo que la penalización debería ser para los dos porque ambos estábamos haciendo lo mismo en el combate”.

¿Qué valor le concedes al título centroamericano, el tercero en tu cartera deportiva?

“Ganar el campeonato siempre es muy importante porque recuerdo un Centroamericano en el que quedé en medalla de plata y me dolió muchísimo por la preparación que había llevado a cabo para el evento”.

“Pero bueno, esa derrota también parte del proceso que me dio el espíritu para seguir y ser ahora mismo el atleta que soy y que seguiré siendo hasta el día en que me retire”.

¿Qué técnica fue la que utilizaste para ganar el combate y era el resultado que esperabas por el que fuiste a los Centroamericanos?

“Fue con la técnica mía favorita que mis compañeros conocen; ellos también saben cual es mi estilo, aunque los pone nerviosos, pero con el paso del tiempo se han ido acostumbrando”.

“Ese es mi sistema de trabajo, lo puedo cambiar y lo he cambiado algunas veces, pero no siempre nos vale para sacar el resultado; me siento cómodo así”.

“Fui uno de los campeones de los juegos pasados y venía a repetir ese título como campeón de los Juegos”.

“La preparación para esta lid fue bastante buena tuvimos la posibilidad de medirnos a rivales de mucho nivel lo que contribuyó a qué llegáramos en la mejor forma deportiva posible”.

¿Qué pensabas en ese momento en que conseguiste el resultado que habías ido a buscar?

“Pensé en todo el público cubano apoyándome, en mi familia, en todas las personas que de una manera y otra han contribuido para que sea el hombre y el atleta que soy al día de hoy”.

”Nunca he encontrado ninguna meta imposible, solo es cuestión de proponerse una meta y pelear por ella, el colchón no se queda con el sudor de nadie y todo lo que seas capaz de trabajar en los entrenamientos, eres capaz de conseguirlo y llevarlo a cabo en los combates”.

“Aún nos queda el por equipos, que también sabemos que vamos a encontrar mucha oposición, porque el nivel de los rivales en el área ya subió en los últimos años, pero nosotros vamos a darlo todo por nuestra nación y por nuestra gente”.