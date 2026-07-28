Armando Ferrer: El béisbol es parte indispensable de mi vida 

El veterano entrenador Armando Ferrer Ruz, quien llevó a los Cocodrilos de Matanzas a conseguir el título en la Serie Nacional 64, debió ausentarse de sus funciones como timonel de la nave roja y amarilla en la Liga Élite por complicaciones de salud.

Al frente de la novena occidental para el campeonato veraniego quedó el otrora antesalista Eduardo Cárdenas, quien asumió la tarea con entereza y compromiso de mantener la dinámica que había logrado su antecesor.

De cara a la contienda 65 del béisbol doméstico, el profe Ferrer, como lo llaman cariñosamente los integrantes del equipo matancero, regresa al frente de sus Cocodrilos. Sobre su estado de salud, cómo marcha la preparación y sus expectativas de cara al campeonato, dialogó en una reciente entrevista.

¿Cómo se siente y cuál es su estado de salud actualmente?

“Hasta ahora me siento bastante bien, estuve en el hospital Hermanos Ameijeiras y, bueno, me encuentro bajo un procedimiento médico que estoy siguiendo al pie de la letra».

“Le estoy muy agradecido al equipo que me atendió y a todas las personas que, de una forma u otra, se preocuparon por mi estado de salud”.

¿Cómo me puede valorar esta primera semana de preparación del equipo aquí en la universidad?

“Realmente he quedado impresionado con el entusiasmo y la dedicación con que los muchachos asumieron la preparación de esta primera semana de trabajo”.

“Tenemos muchos peloteros jóvenes buscándose ganarse el puesto, que vienen con buenos resultados de categorías inferiores, y también los atletas que se nos mantienen de la temporada anterior, que son la columna vertebral del resultado que tuvimos”.

“La idea es poder combinar estos pinos nuevos con los ya establecidos, para así lograr el mejor resultado posible para la provincia”.

“La preparación ha sido muy buena; contamos con un gran preparador como Alexis García, que es un doctor aquí de la universidad y se está llevando muy bien dosificada la preparación física”.

–Profe, el equipo fue campeón de la segunda edición de la Liga Élite, luego estuvo ausente en la tercera temporada del torneo y en el último año fue campeón de la Serie Nacional, sin embargo, en la élite quedó por debajo de lo esperado–¿Qué considera usted que incidió en este mal resultado?

“Desde mi punto de vista, a mí me parece que no hubo una buena selección de refuerzos, ese fue el primer tema que yo, como técnico, valoré que habían otras opciones de seleccionar algunos atletas que realmente no los elegimos y lo otro es que el equipo estuvo muy mal desde el punto de vista del pitcheo”.

“El equipo se comportó como todos los equipos matanceros que han sido bateadores, pero el pitcheo no correspondió”.

“Para nada estoy demeritando el papel de Cárdenas como mánager, él hizo lo mejor que pudo, pero el béisbol es un deporte de pequeños poquitos y si falla alguno de los aspectos de juego eso atenta contra el resultado”.

¿Cuáles son las expectativas de cara a la venidera Serie Nacional 65, a la que llegan como vigentes monarcas del béisbol cubano?

“Bueno, yo voy como siempre, voy con un entusiasmo y un espíritu, si la salud me lo permite, de volver a ganar el campeonato y repetir el título”.

“No puede haber otra aspiración después de haber conquistado un título, que no sea pelear otra vez por el mismo lugar que el año pasado, en que pudimos darle el alegrón a nuestro pueblo”.

“Muchas personas comentan que el resultado de Matanzas se debió a la presencia de Gracial y de Ariel Martínez, que son dos figuras de probada calidad en el béisbol foráneo, pero no recuerdan que tuvimos una gira oriental bastante complicada, donde ellos no estaban y además, cerca de ocho atletas se lesionaron y aun así, los muchachos supieron crecerse”.

“El éxito de los Cocodrilos radicó en el juego colectivo y en que logramos compenetrarnos como una familia, lo que se vio en cada lance, en cada jugada y en cada batazo sobre el terreno de juego”.

–Profe la afición está muy entusiasmada desde que se anunció que estaría nuevamente al frente del equipo–¿Qué le puede decir a los aficionados de Matanzas en estos momentos?

“Decirles lo que siempre he reiterado, si las condiciones físicas y mentales me lo permiten, pues me tendrán de nuevo, esta es mi vida, para mí no es un trabajo, más bien lo veo como un hobby”.

“Hasta ahora todo está marchando bastante bien, cuando comience el campeonato queremos que nos vayan a respaldar al estadio, contar con el apoyo de nuestra afición siempre es un aliciente para dar el extra”. (Por George Carlos Roger Suárez y Diego Riera, estudiante de Periodismo)

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