Incrementan precios de gas licuado, manufacturado y servicios mecánicos

Ministro de Finanzas y Precios establece nuevas tarifas para la comercialización minorista del gas licuado (GLP), manufacurado y los servicios mecánicos ofrecidos por empresas de la Unión Cubapetróleo, según La Resolución 155, publicada recientemente en la Gaceta Oficial no. 59.

La balita de 10 Kg de GLP tendrá un valor de 350.00 CUP; el gas manufacturado, 4.97 pesos cubanos por m3 y al igual que el costo de los servicios mecánicos, el incremento de precios se realiza en correspondencia con los costos y gastos reales, los cuales también se han incrementado en los últimos cinco años.

Existen un millón 707 mil 763 clientes de GLP, el 26% se concentra en La Habana y un 37% en las provincias de Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

El gas manufacturado solo se comercializa en La Habana; en el sector residencial hay 280 mil 707 clientes (158 mil 547 clientes con servicio metrado y 122 mil 160 clientes con servicio no metrado); y en el sector no residencial 3844 clientes. Además, se modifica la estructura actual de composición de núcleos, de siete a tres escalas, adecuando el consumo de metros cúbicos para cada una de ellas, en correspondencia con el consumo real ejecutado en este segmento de clientes.

Las entidades del sector presupuestado que prestan servicios sociales a (hospitales, hogares de ancianos y de niños sin amparo parental, y otros de similar naturaleza), aplican un precio bonificado en un 20%, lo que representa 4.00 pesos por m3.

Desde el Presupuesto del Estado se garantiza, el respaldo financiero del incremento de las tarifas a los más de 15 mil núcleos beneficiarios de la asistencia social, que usan el gas manufacturado y a los más de 40 mil núcleos beneficiarios de la asistencia social que usan el GLP.

También se faculta a la empresa de Gas Manufacturado para aplicar precios por acuerdo con los clientes con actividad económica donde el Gas Manufacturado constituye un insumo de su actividad productiva o de servicio, considerando además el segmento del mercado donde se desarrolla su actividad.

De acuerdo con la nota publicada en Cubadebate, las limitaciones de recursos financieros en divisas en los últimos años han provocado afectaciones en las ventas de GLP que no alcanzan a cubrir la demanda de la población. El deterioro de este sistema de venta, el incremento de los costos y gastos de este producto han generado subsidios del Presupuesto del Estado.





Con el propósito de dinamizar la entrada de divisas y ofrecer posteriormente una mejor cobertura del GLP a los clientes con contratos, la Unión Cubapetróleo implementa un proyecto escalonado de comercialización minorista de cilindros de 10 kg de GLP en dólares estadounidenses, utilizando la infraestructura existente.

También se aplicarán tarifas en dólares estadounidenses por el servicio de gas manufacturado para clientes que operen en dicha moneda, o tengan condiciones económicas para asumirlo, lo que permitirá crear fuentes en divisas para ampliar el servicio a nuevos clientes, garantizar el sostenimiento de la infraestructura de la producción, la distribución y la comercialización.

En el caso de los servicios mecánicos que presta la empresa de Gas Manufacturado se aplican actualmente tarifas que no reconocen el incremento de los gastos para la compra de bienes y servicios, lo que agrava su situación financiera y provoca limitaciones para incrementar la cantidad de clientes, la ejecución de mantenimiento de las redes industrial y constructivas (atención a los escapes y su posterior reparación), así como la reparación y mantenimiento del parque automotor para el servicio de atención a las redes soterradas e interiores. (Con información de Cubadebate)