Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su corona mundial ante España

Argentina volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos decisivos. La vigente campeona del mundo remontó un marcador adverso en los últimos 10 minutos, para derrotar 2-1 a Inglaterra y asegurar su clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026.

Cuando el conjunto inglés acariciaba el boleto a la disputa por el título, apareció Lionel Messi para cambiar el rumbo del encuentro. El capitán argentino asistió en las dos anotaciones de la remontada y volvió a ser determinante en una noche de máxima exigencia para la Albiceleste.

El empate llegó gracias a un potente disparo de Enzo Fernández desde fuera del área, que dejó sin opciones al guardameta rival. Ya en el tiempo añadido, Messi envió un preciso centro desde la banda derecha que Lautaro Martínez convirtió en gol con un certero cabezazo para sellar el 2-1 definitivo y desatar la euforia de la afición argentina.

Con este resultado, Argentina buscará revalidar el título conquistado en Catar 2022, cuando enfrente a España en una final inédita de la Copa del Mundo. Será, además, el primer partido entre el vigente campeón de América y el campeón de Europa en la final de un Mundial, un duelo que muchos esperaban ver en la Finalissima, que nunca se disputó.

La clasificación también reafirma el protagonismo de la selección sudamericana en la élite del fútbol internacional. Argentina disputará su tercera final mundialista en las últimas cuatro ediciones, luego del subcampeonato en Brasil 2014, el título alcanzado en 2022 y la oportunidad de defender la corona en la cita de 2026.

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