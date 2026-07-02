Cámara Viva: Donde el adiós también merece cuidado

Quien ha visitado el Cementerio San Carlos Borromeo, de la ciudad de Matanzas, se ha encontrado en no pocas ocasiones con imágenes que duelen. Cajas mortuorias rotas y materiales en desuso yacen junto a tumbas y cerca perimetral, como si el camposanto fuera también un depósito del olvido. Cámara Viva es testimonio de esa realidad.

Un cementerio no es una instalación más: es el lugar donde la vida se despide, donde las lágrimas se derraman en privado y donde los recuerdos se vuelven eternos. Cada lápida guarda una historia, y cada visita es un acto de amor que no debería toparse con el descuido.

Servicios Necrológicos tiene la responsabilidad, pero también la oportunidad, de mirar con otros ojos. De ser capaces de cerrar el ciclo de estos materiales, llevándolos hacia donde corresponda o, en caso extremo, otorgarles un lugar muy discreto, diferente al de las fotos.

Fotos: Izet Morales

De asumir que una jornada laboral bien hecha incluye la sensibilidad de saber que detrás de cada nicho hay una familia que confía en que ese espacio será cuidado como se cuida la memoria.

Las imágenes no son de hoy, pero el registro fotográfico queda como un llamado a que el respeto hacia los que ya no están con nosotros se mida en pequeños gestos cotidianos. En retirar a tiempo, en ordenar con mimo, en entender que el camposanto es, ante todo, la casa del adiós.

Cámara Viva ajustó el lente. Queda por parte de los implicados demostrar que aquello fue solo un instante, y no una costumbre. Porque los matanceros no piden lujo: piden que sus muertos descansen en paz, y que los vivos no tengan que cargar con la pena del abandono. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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