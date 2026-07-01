¿Por qué Matanzas merece ser Destacada?

Hay quienes, desde la comodidad del anonimato digital, se preguntan con sorna cómo es posible que Matanzas haya recibido la condición de provincia Destacada en la emulación por el 26 de Julio, en el marco del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Para nadie es un secreto, y menos en Matanzas, que mientras los apagones se alargan, el combustible escasea y la vida cotidiana se vuelve una batalla constante, la burla, la sátira, el descrédito, y hasta la ofensa, se convierten en el refugio de los que no entienden —o no quieren entender— que la resistencia no se mide en megavatios, sino en la capacidad de un pueblo de seguir adelante cuando todo parece estar en contra.

Quienes pretenden desacreditar este reconocimiento —y lo hacen con la saña de siempre— olvidan que la provincia de Matanzas no ha recibido esta condición por arte de magia ni por capricho del Buró Político. La ha recibido, como señaló el Primer Secretario del Partido en el territorio, Mario Sabines Lorenzo, porque su principal protagonista ha sido el pueblo. Ese mismo pueblo que, a pesar de los apagones de muchas horas, la falta de agua y las comunicaciones afectadas por el déficit de electricidad, salió a desfilar el 1ro de Mayo para dejar claro que no se rinde.

No obstante, dato mata relato, y las cifras permiten ilustrar gran parte de este reconocimiento a nuestra gente. Al cierre de mayo de 2025, 12 de los 13 municipios de Matanzas lograron superávit presupuestario. La campaña de primavera cerró al 114.6 por ciento de lo previsto, con dos mil 181 hectáreas por encima de lo planificado. Más de mil empleos se generaron en la provincia gracias a los Proyectos de Desarrollo Local, con una participación significativa de jóvenes y mujeres. Se logró la transformación de 26 barrios en 35 circunscripciones, y se trabaja en otras 726 mediante el apadrinamiento de organismos y entidades.

Esto, en cualquier país del mundo, sería motivo de celebración. En Cuba, bajo el cerco energético impuesto por la administración Trump y el bloqueo más prolongado de la historia, es sencillamente una hazaña. Como ha denunciado Sabines Lorenzo, «más del 80 % de los matanceros plasmó su firma» en el proceso «Mi Firma Por La Patria», que no fue otra cosa que el respaldo a la lucha por la paz, a evitar una agresión militar y a que nos quiten el bloqueo.

Los matanceros no se han quedado de brazos cruzados mientras el imperio estrangula el suministro de combustible. «Ya somos la provincia que más ha avanzado en Cuba en la colocación de paneles solares en viviendas aisladas», afirmó Sabines Lorenzo, destacando que se han colocado kits fotovoltaicos en policlínicos, funerarias, bancos y otros organismos. Se han instalado más de mil 500 luminarias donadas por empresas estatales y privadas, y se está mejorando la protección eléctrica de los bombeos de agua, entre ellos Bello, Canímar y El Conde, para garantizar el abasto a la ciudad.

En el sector de la salud, se han incorporado vehículos especializados para transportar pacientes de diálisis y oncología, ambulancias y carros fúnebres. En las comunicaciones, la Empresa de Telecomunicaciones ya instaló 18 puntos que benefician a muchos poblados. Y hay en proyecto varias solineras que se están trasladando y ajustando para que las personas puedan cargar sus equipos y hasta cocinar.

El deporte matancero, a pesar de las adversidades, no se detiene. El discóbolo Mario A. Díaz logró un quinto lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025. La tenimesista Daniela Fonseca, dos veces olímpica, sumó un oro y dos platas en la Copa del Caribe de Barbados. Matanzas reafirmó su dominio en el remo de los Juegos Escolares Nacionales, obteniendo su quinta coronación histórica, incluyendo tres títulos consecutivos. Y la provincia cuenta con 130 atletas aportando a centros nacionales. ¿Y qué decir de los Cocodrilos, qué una vez más nos dieron tremendo alegrón con su triunfo en la última Serie Nacional?

La cultura, ese sostén identitario y espacio de cohesión social, también brilló. Matanzas obtuvo tres Premios Nacionales en 2025: Teatro, para Miriam Muñoz; Artes Plásticas, para Manuel Hernández; y Humor, para Moisés Rodríguez. Se declaró al Danzón Patrimonio Cultural de Matanzas y se celebraron eventos de talla nacional en internacional.

Entonces, ¿por qué el afán de desprestigiar este reconocimiento? La respuesta está en la estrategia del imperio. La administración Trump, a través de su secretario de Estado Marco Rubio, ha recrudecido las sanciones con un objetivo claro: paralizar sectores claves de la economía y sembrar incertidumbre, con la esperanza de que el descontento se convierta en el ansiado estallido social que justifique una intervención. «La económica es solo una de las muchas máscaras que se ha puesto una política cuyas raíces históricas y actuales son esencialmente políticas», denuncia un análisis que ha servido de base para estas reflexiones.

En ese contexto, la guerra psicológica y mediática se ha intensificado. Las cajas de resonancia de la política anticubana han comenzado a desestimar las medidas tomadas en Cuba. Que si tardías, que si insuficientes, que sin suficientes garantías legales. La conclusión de toda esta retórica es la misma: la única opción aceptable es un cambio de gobierno. En la medida en que las reformas les han quitado la excusa económica, emerge con total claridad la excusa política.

No quieren un entendimiento mutuamente beneficioso. Quieren recuperar el control de Cuba. Rechazan lo alcanzado con Obama porque prueba que otro tipo de relación es posible. Estamos presos de los intereses de un lobby revanchista al cual no le interesa la suerte de los 10 millones de cubanos que viven en la isla, sino cobrar la venganza de ofensivas que no sufrieron y recuperar el feudo que sus padres perdieron.

Fidel lo dijo, y hoy sus palabras regresan con la fuerza de su ejemplo: «El único camino de la supervivencia de los procesos revolucionarios es la resistencia. Nosotros, no solo somos capaces de resistir, sino de vencer una agresión de esa naturaleza».

Matanzas ha demostrado que, a pesar del cerco, a pesar de los apagones, a pesar de todas las dificultades, el pueblo se crece. No es un reconocimiento a la perfección —quedan muchas ineficiencias por corregir, muchos errores que superar—, sino a la voluntad de no rendirse.

El que pretenda entender a Cuba desde la lógica del mercado o desde la comodidad del sofá no comprenderá jamás por qué una provincia con apagones de muchas horas y falta de agua puede ser considerada Destacada. Porque esa lógica no mide el espíritu de un pueblo que, como dijo Sabines Lorenzo, «en este momento en que nos quieren dividir, en medio de una guerra psicológica y mediática, esta es la realidad del pueblo cubano».

Que los que mienten sigan mintiendo. Que los que apuestan por el colapso sigan esperando. Aquí, a los matanceros no nos queda otra que seguir construyendo, resistiendo y venciendo. Como siempre.