Conversando con un sabio del Renacimiento en la época contemporánea

Conversando con, espacio de reciente creación en la Sala de Conciertos José White a propósito del aniversario 65 de la Uneac, tuvo como invitado en su segunda entrega al espeleólogo, escritor, investigador y profesor, el Doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad de Matanzas.

“Hay que tratar de sostener este espacio, porque el hecho de que haya dificultades a veces para lograrlo no debe ser obstáculo para dejar de hacerlo. Toda convocatoria, en este momento, que sea una convocatoria al espíritu es útil, pues nos ayuda a reforzar el concepto Atenas de Cuba y yo, como Historiador de la Ciudad, tengo un compromiso con eso.

Fotos: Carrete Producciones

“Siempre, sobre todo en un lugar como este, hay una población que está ávida de la cultura. No es el caso mío porque yo quiera tener más que los demás, pero este contacto con las cosas que se salen de lo cotidiano, van a enriquecernos por el contacto desde la comunicación y la exploración de la vida de alguien trascendente quizás”.

En el lobby del otrora Liceo Artístico Literario de Matanzas transcurrió una conversación amena, que ahondó en temas desde la labor literaria del intelectual matancero, hasta sus aficiones y anécdotas que han marcado su vida profesional y personal.

Ercilio, ferviente amante de la lectura desde pequeño, confesó que esa devoción la heredó de sus padres, quienes siempre fomentaron su interés por el conocimiento, además de la influencia de varios de sus profesores a lo largo de su vida.

Comentó que la vocación por la Medicina lo acompaña desde siempre y que la Historia es otra de sus pasiones. Se refirió también a las diferentes aristas de la vida de nuestro Héroe Nacional José Martí que ha abordado en algunos de sus libros, además del compromiso que entraña la altísima responsabilidad de ser el Historiador de la Ciudad desde el año 2009.

Durante el diálogo se conocieron también aspectos poco difundidos de este hombre del Renacimiento, como lo han catalogado por su conocimiento enciclopédico y los modos caballerescos que distinguen su conducción social, entre ellos su gusto por el ciclismo, sus habilidades para la quiromancia, su única frustración al no poder tocar ningún instrumento musical.

Refiriéndose a su labor como médico legista explicó cómo se produjo el proceso en el que a través de la muerte ha comprendido mejor la belleza de la vida y reveló que está satisfecho con la que ha tenido y la que tiene. Mi vida ha sido muy intensa, declaró, al tiempo que reconoció el agradecimiento sincero y el cariño hacia su esposa, quien lo acompaña y complementa desde hace más de dos décadas, y habló con especial ternura y orgullo de su hijo, médico destacado en un hospital de la capital china.

Se sumaron al merecido elogio de quien será congratulado en la próxima Feria del Libro en Matanzas, además de amigos, intelectuales, artistas y seguidores de la obra de Vento, la pianista, compositora y profesora María de los Ángeles Horta y la poeta y editora Maylan Álvarez.

Conversando con… este caluroso mes de junio concertó una cita para distinguir la vida y la obra de Ercilio Vento Canosa quien, más que el hombre de ciencia, el Historiador de la Ciudad y la persona para quien la Medicina es un sacerdocio irrenunciable, es como una rara avis en un mundo ruidoso y demasiado rápido, un sabio del Renacimiento en la época contemporánea.

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