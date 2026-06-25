Brasil, México y Marruecos avanzan en mundial de fútbol

Brasil arrasó tres goles por cero a Escocia y aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder de grupo. La selección sudamericana dominó el encuentro de principio a fin, controló la posesión y generó las principales ocasiones frente a un rival que ofreció escasa resistencia.

La gran figura de la jornada volvió a ser Vinicius Jr. El atacante brasileño asumió el protagonismo ofensivo del equipo ante la ausencia de Neymar Jr. y respondió con otra actuación decisiva. Con su desempeño frente a los escoceses, el extremo alcanzó cuatro goles en el torneo y sumó su tercer reconocimiento consecutivo como Jugador Más Valioso.

Afición de Brasil. Foto: tomada de la página de Facebook de la FIFA

Brasil mostró solidez en todas sus líneas, mantuvo el orden defensivo y aprovechó los espacios para ampliar diferencias en el marcador. La victoria ratificó el buen momento de una selección que avanza con paso firme hacia las fases decisivas del campeonato.

El instante más esperado por los aficionados de la verdeamarela llegó en los minutos finales. Neymar Jr. ingresó al terreno de juego y disputó sus primeros minutos en la competición, marcando su debut en lo que ha anunciado como su última Copa Mundial.

La presencia del histórico atacante desató la ovación de los seguidores brasileños, que celebraron el regreso de uno de los futbolistas más influyentes de la última década. Con el boleto asegurado y el liderato del grupo en sus manos, Brasil encara la siguiente ronda con confianza y con la expectativa de contar cada vez más con Neymar dentro del equipo. (Por: Maxdiel Fernández Padrón)

México consigue pleno de puntos frente a su afición

En el tercer choque de la fase clasificatoria de la Copa del Mundo de Fútbol entre los elencos de México y República Checa, perteneciente al grupo A de la competición, el equipo azteca derrotó a los checos por goleada de 3-0.

En la primera mitad del choque desarrollado en el Estadio Azteca ante más de ochenta mil hinchas, el seleccionado local fue claro dominador de la posesión y generó las mayores ocasiones de peligro.

Pese a sus ataques incesantes sobre la portería custodiada por Matej Kovar, el Tri no pudo abrir el marcador en los primeros 45 minutos.

Al minuto 55 de juego, el lateral Mateo Chávez firmó el primer tanto del conjunto local luego de una contra relampagueante que terminó con Chávez mano a mano con el cancerbero rival en una oportunidad que no desaprovechó.

Con la segunda parte del encuentro iniciada, Javier Aguirre, director técnico del equipo mexicano, realizó modificaciones en su planteamiento inicial, introduciendo al terreno de juego al mediocampista Obed Vargas y al atacante Santiago Giménez.

La segunda diana del equipo azteca llegó por intermedio de Julián Quiñones, quien aprovechó un balón rechazado entre el portero y la defensa de Chequia que solo debió empujar para que terminara en el fondo de las redes.

Con el marcador favorable dos goles por cero a su favor, fue momento propicio para que un histórico de la selección mexicana como el guardameta Guillermo Ochoa ingresara a la cancha en su sexta participación en el máximo certamen de la FIFA.

El tercer tanto llegó por intermedio de Álvaro Fidalgo, quien había entrado de cambio en la segunda mitad. Con la goleada, México se ratificó como líder del grupo A con nueve unidades, seguido por Sudáfrica, quien dio la sorpresa de la jornada al derrotar al combinado de Corea del Sur un gol por cero.

En un juego que parecía de puro trámite para ambos planteles, los sudafricanos bombardearon la portería custodiada por Kim Seung-gyu y el esfuerzo trajo recompensas cuando al minuto 63 Thapelo Maseko consiguió la única y decisiva anotación del partido.

Con las acciones competitivas de la fase clasificatoria en el grupo finalizada México concluyó primero con nueve puntos, Sudáfrica segunda con cuatro, Corea del Sur tercera con tres unidades y Chequia resultó eliminada con una unidad.

En la fase de eliminatorias directas Sudáfrica enfrentará a Canadá segunda del grupo B, mientras México aguarda para conocer su rival. (Por: George Carlos Roger Suárez)

Marruecos firma la épica

Marruecos protagonizó una de las remontadas más emocionantes de la jornada al derrotar 4-2 a Haití y asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundial como segundo lugar del Grupo C.

El conjunto africano tuvo que remar contra la corriente durante gran parte del encuentro. Haití golpeó primero y logró colocarse en ventaja en dos ocasiones, pero los marroquíes respondieron cada vez con determinación para mantenerse con vida en el partido.

Con el marcador igualado, Marruecos elevó su nivel de juego en la segunda mitad. La velocidad por las bandas, la presión en campo rival y una mayor efectividad ofensiva inclinaron definitivamente la balanza a su favor.

Los goles decisivos llegaron cuando el equipo mostró su mejor versión colectiva, aprovechando los espacios que dejó Haití en busca de un resultado que también necesitaba. La diferencia final reflejó la capacidad de reacción de los africanos en un duelo cargado de intensidad.

La victoria permitió a Marruecos cerrar la fase de grupos con el boleto a la siguiente ronda en sus manos, mientras Haití quedó eliminado pese a ofrecer resistencia y complicar durante largos tramos a uno de los clasificados del sector. (Por: Maxdiel Fernández Padrón) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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