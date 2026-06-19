Cocodrilos reman, pero quedan en la orilla 

En un duelo que decidía el cuarto clasificado a los play offs de la Liga Élite, los Cocodrilos de Matanzas se vieron superados por los Huracanes de Mayabeque 12 carreras por 4.

Los huracanes comenzaron el desafío impetuoso a la ofensiva y lograron marcar dos carreras en la primera entrada producto de biangulares consecutivos de Jeison Martínez y Alexander Pozo y cohete remolcador de Frederick Cepeda.

Matanzas igualó el cotejo en la parte alta de la segunda entrada aprovechando el bateo oportuno de sus bateadores y un error del tercera base Frank Alfonso sobre una conexión de Luis Ángel Sánchez.

Los saurios tomaron el mando de las acciones en la parte alta del cuarto episodio luego de dos out; el hombre proa Aníbal Medina sacó cañonazo al jardín central, se robó la segunda base para entrar caminando tras un doble de Yulieski Remón.

En el cierre de la entrada, el abridor matancero Rikelme Odelín perdió el comando de sus envíos, regaló cuatro bases por bolas, además de tolerar un doble de Frederick Cepeda, lo que propició su salida del montículo y que los locales tomaran el mando 4 a 3.

El alto matancero lo sustituyó por el refuerzo pinareño Jennier Álvarez, quien pudo contener la rebelión de los Huracanes que amenazaban con fabricar un raling más grande.

En el sexto inning, los dirigidos por Osmel Cordero soplaron con vientos huracanados y pisaron la registradora en cinco ocasiones para despegar el marcador 9 carreras por 3, en una entrada donde resultó clave el cuadrangular de Frederick Cepeda con dos compañeros en circulación.

Los problemas de los serpentineros yumurinos continuaron en el octavo inning, donde los locales fabricaron otras tres anotaciones para colocar el marcador 12 carreras por tres.

Por la tropa de la Ciudad de los Puentes desfilaron por el montículo Rikelme Odelín, Jennier Álvarez, Sahiel Cruz y Brian Reyes Cedeño; de ellos, quien pudo escapar del castigo mayabequense fue Cedeño, que entró en el octavo capítulo.

Con el descalabro, los Cocodrilos vieron discipadas sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda mientras los mayabequense se adjudicaron la cuarta plaza del torneo y el boleto al play off. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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