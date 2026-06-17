Debut perfecto de Argentina

Argentina comenzó con autoridad su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 3-0 a Argelia en su estreno, resultado que ratificó las aspiraciones de la vigente campeona de defender el título conquistado hace cuatro años y luchar por la cuarta estrella de su historia.

La selección sudamericana impuso condiciones desde los primeros minutos y encontró en su capitán, Lionel Andrés Messi, al principal protagonista de la jornada. El astro argentino firmó una actuación memorable, al marcar los tres goles de su equipo y encaminar una victoria sin sobresaltos.

El encuentro tuvo un significado especial para Messi, quien disputa su sexta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia del torneo. El delantero celebró la fecha con un hat-trick que quedará registrado entre las grandes actuaciones individuales en debuts mundialistas.

Con sus tres anotaciones frente a Argelia, el capitán argentino alcanzó las 16 dianas en Copas del Mundo e igualó el récord histórico de máximo goleador de la competición, hasta ahora en poder del alemán Miroslav Klose.

Más allá de los registros estadísticos, Messi confirmó que llega en óptimas condiciones a la cita mundialista. Durante los últimos seis meses, el líder de la Albiceleste siguió una exigente preparación física con el objetivo de afrontar en plenitud lo que ha anunciado como su última participación en una Copa del Mundo.

Argentina, respaldada por la experiencia de su plantel y el liderazgo de su capitán, dejó una imagen sólida en su primera presentación. El triunfo la coloca en una posición favorable dentro de su grupo y refuerza su condición de candidata al título.

La selección, dirigida por Lionel Scaloni, mostró equilibrio en todas sus líneas y halló respuestas tanto en la posesión del balón como en la presión sobre el rival, aspectos que limitaron las opciones ofensivas de Argelia durante gran parte del compromiso.

Con el torneo apenas en sus primeras jornadas, la Albiceleste envió un mensaje claro al resto de los aspirantes. La defensa del campeonato ya está en marcha y, una vez más, Messi aparece como la gran referencia de un equipo que sueña con volver a conquistar el mundo.