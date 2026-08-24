El Rey de las Profundidades: un sueño de niño hecho escuela

El instructor de buceo y apnea Andy Cabrera Ávila, doble campeón mundial de apnea en 2025, impulsa desde Matanzas el proyecto Escuela Azul, orientado a la enseñanza de la natación y el buceo seguro y a la protección del medio marino en distintos territorios del país.

Cabrera Ávila, conocido en el ambiente subacuático cubano como el Rey de las Profundidades, es natural del municipio Cárdenas y preside el Comité Deportivo de la Federación Cubana de Actividades Subacuáticas.

El deportista obtuvo dos medallas de oro en el Campeonato del Mundo de Atenas, Grecia, en 2025, tras lograr cuatro preseas de plata un año antes en Belgrado, Serbia.

«Fue la consagración de mi carrera y un homenaje a quienes me han ayudado a llegar hasta donde estoy», declaró el campeón mundial, con 26 años de experiencia en la enseñanza de la apnea.

Iniciado en el buceo desde los cuatro años de edad, se formó de manera autodidacta junto a otros pescadores submarinos de Cárdenas, antes de graduarse como instructor de buceo en Varadero, en 1991.

Posteriormente, cursó un programa de instructor PADI en Jamaica, en 1995, y un curso de instructor de apnea en Italia en el año 2000, bajo la tutela de Umberto Pelizzari.

Desde 2006 reside parte del año en Francia, donde se formó como instructor maestro de natación y ha capacitado a más de 4000 personas, de entre seis meses y 90 años de edad, en natación, apnea, buceo y pesca submarina.

Escuela Azul, radicada en La Conchita, cerca de Varadero, se sustenta en cuatro pilares: educación ambiental, enseñanza de la natación desde los cuatro años, capacitación en apnea y pesca submarina con certificación internacional, y seguridad acuática mediante talleres específicos para apneístas y pescadores submarinos.

Los cursos que ofrece la escuela cuentan con el aval de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) y SSI, precisó el presidente del Comité Deportivo.

Asimismo, advirtió sobre las muertes que cada año se registran en Cuba entre practicantes de apnea y pescadores submarinos, lo cual, dijo, motiva la insistencia del proyecto en la formación segura.

El fundador de Escuela Azul trabaja, además, en la organización de un evento de apnea en la Ciudad de los Puentes, con el propósito de reunir a apneístas y pescadores submarinos de la provincia y conformar un equipo que pueda integrar la selección nacional en futuras competencias internacionales.

Como parte de las acciones ambientales de Escuela Azul, el instructor anunció nuevas jornadas de limpieza en varias playas de la provincia.

El deportista definió Escuela Azul como «un movimiento de personas que se suman a tener conciencia por el medio ambiente». (Por: George Carlos Roger Suárez y Haila Horruitiner Carrazana, estudiante de periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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