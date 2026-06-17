Costosa derrota yumurina en San José 

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron en el primer juego del doble frente a los Huracanes de Mayabeque, en San José, con marcador de siete carreras por seis en un duelo donde tanto la defensa como el pitcheo quedaron a deber.

Los Huracanes de Mayabeque tomaron el mando en las acciones en la parte baja de la primera entrada luego de cuadrangular con bases limpias de Jeison Martínez.

Matanzas le dio vuelta al marcador en la apertura del segundo inning tras aprovechar indiscutibles consecutivos de Eduardo Blanco y Hanyelo Videt y un doblete remolcador de Brayan Peña que trajo dos para el plato.

Mayabeque volvió a la carga en el cierre del segundo episodio y fabricó otras cuatro carreras, dos de ellas remolcadas por vuelacercas de Frank Alfonso con un compañero en circulación.

Los saurios recortaron diferencias en la parte alta del tercer episodio, en el que lograron pisar la registradora en una ocasión para colocar el marcador cinco carreras por tres.

En la conclusión de la propia entrada, el antesalista yumurino Luis Ángel Sánchez cometió un error a la defensiva que abrió las puertas de la goma a la sexta anotación de los locales.

Los dirigidos por Eduardo Cárdenas fabricaron un racimo de tres anotaciones en el cuarto inning para igualar las acciones a seis y hacer saltar del montículo al abridor mayabequense Luis Vázquez.

En el final del inning, los dirigidos por Osmel Cordero retomaron la ventaja luego de un triple de Dennis Laza y un wild pitch del lanzador matancero José Carlos Quesada que permitió que Laza entrara desde la antesala.

En el cierre del desafío, los reptiles amenazaron con empatar el choque luego de colocar hombre en segunda con un out, pero un mal corrido de bases del corredor emergente Dariel Rojo, sumado a la no producción ofensiva, privó a los rojos de la posibilidad del empate.

Derrota a la cuenta de José Carlos Quesada, quien trabajó durante siete entradas, permitió siete anotaciones, le conectaron 11 indiscutibles, dos de ellos cuadrangulares.

La victoria fue para Wilber Reina en rol de relevo con faena de tres y un tercio de entradas en las que no permitió libertades a los yumurinos.

A la ofensiva destacaron por Matanzas Hanyelo Videt quien ligó de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada y Brayan Peña de 1-1 con un doble y un remolque.

La derrota fuerza al elenco matancero a buscar tres victorias consecutivas frente a Mayabeque y que Artemisa pierda ante Industriales para continuar tendiendo opciones de clasificar a los play off.