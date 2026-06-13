Cocodrilos mantienen esperanza en liga élite

En un emocionante juego de béisbol, los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Cazadores de Artemisa 10 carreras por 7, para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del torneo.

Matanzas tomó el mando de las acciones en la propia primera entrada aprovechando indiscutible de Aníbal Medina, bases por bolas a José Amaury Noroña y Andrys Pérez y elevado de sacrificio de Eduardo Blanco.

En la parte baja del segundo episodio, los saurios fabricaron un racimo de tres anotaciones luego de seis inatrapables, entre ellos un sencillo remolcador de Rafael Álvarez y un biangular de José Amaury Noroña, que trajo otras dos carreras.

Ante el castigo ofensivo matancero, el alto mando de Artemisa extrajo del montículo al abridor Andy Pérez y en su lugar colocó a Yankiel Pérez, quien logró sofocar la rebelión yumurina.

Los dirigidos por Eduardo Cárdenas añadieron otra anotación para cerrar el primer tercio del choque con una ventaja favorable de cinco anotaciones por cero.

En el principio del cuarto inning, los visitantes fabricaron un racimo de cuatro anotaciones para cerrar la pizarra cinco carreras por cuatro.

En la entrada saltó del montículo el abridor matancero Rikelme Odelín, luego de regalar tres bases por bolas consecutivas y tolerar un doble de Daniel López, que limpió las bases.

En su lugar entró a trabajar el derecho Yadier Garay, quien fue recibido con indiscutible de Juan Carlos Arencibia, que sirvió para remolcar a López desde la intermedia.

Justo a mitad de choque, los campeones nacionales fabricaron otro racimo de cuatro anotaciones para retomar nuevamente la ventaja de cinco en el marcador.

En la entrada resultó crucial un cuadrangular de Yulieski Remón, con dos compañeros en circulación, luego de dos out.

En el sexto inning, Hanyelo Videt se vistió de slugger y puso a viajar la pelota en condiciones para sumar la décima rayita a la causa de los rojos y amarillos.

En la apertura del octavo episodio, los discípulos de Yulieski González sumaron dos carreras, para colocar la pizarra 10 anotaciones por seis.

En el cierre del compromiso los visitantes adicionaron una anotación para colocar la pizarra 10 x7, pero el relevista Jennier Álvarez supo meter el brazo para apuntalar la victoria matancera.

Con el triunfo, los saurios salen del sótano y se sitúan a medio juego de la zona de clasificación de la competencia que da acceso a los play off.

Mañana, ambos conjuntos volverán a enfrentarse en la grama del coloso yumurino en busca del ganador de la subserie, que marcha cuatro juegos por tres favorable a los matanceros.

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