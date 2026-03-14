Estados Unidos vs. República Dominicana: final anticipada en las semifinales del Clásico Mundial

Las selecciones de Estados Unidos y República Dominicana fueron las primeras en clasificar a la semifinal del XI Clásico Mundial de Béisbol.

En un duelo entre norteamericanos, Estados Unidos doblegó a la selección de Canadá con pizarra de cinco anotaciones por tres. Por la novena estadounidense destacó a la ofensiva Brice Turang con par de sencillos en tres oportunidades, además de una carrera remolcada. Mientras por Canadá, el más sobresaliente con el madero fue Bo Naylor, con dos inatrapables en cuatro turnos, una carrera anotada y dos remolcadas.

Con marcador de fuera de combate de 10 anotaciones por cero, la selección de República Dominicana de béisbol derrotó al conjunto de Corea del Sur, para ser el primer clasificado a la semifinal del XI Clásico Mundial.

Dominicana inauguró el marcador en la parte alta de la segunda entrada con racimo de tres carreras, frente al abridor coreano Hyun Jin Ryu.

En el inning se combinaron base por bolas al cuarto bate, Vladimir Guerrero, con doblete remolcador de Junior Caminero, quien luego entró impulsado por su compañero Julio Rodríguez.

Los campeones de la tercera edición del Clásico Mundial fabricaron otro racimo de cuatro anotaciones en la apertura del tercer episodio.

Cristopher Sánchez, abridor por la tropa dirigida por Albert Pujol, tuvo una excelsa presentación de cinco entradas, en las que no permitió carreras, apenas le conectaron dos indiscutibles y retiró a ocho bateadores por la vía de los strike para anotarse la victoria.

Junior Caminero, quien en el último choque de la fase regular no había podido aportar a la causa dominicana, fue de los más destacados del encuentro con dos indiscutibles en igual número de oportunidades ofensivas; además, remolcó una carrera y anotó otras dos.

Los secundó su compañero Manny Machado con dos indiscutibles en cuatro veces al bate, en las que además, impulsó una para los suyos.

Planteado el duelo semifinal entre los conjuntos de Dominicana y Estados Unidos, los caribeños parten como favoritos por lo visto a lo largo del campeonato.

El Team plátano Power, como se le conoce a los dominicanos en el mundo del béisbol, han desplegado una feroz ofensiva durante todo el certamen, comandados por figuras de renombre como Vladimir Guerrero, Fernando Tatis JR y Juan Soto. Por su parte, los norteños tienen en su capitán Aaron Judge, un baluarte ofensivo y la alineación se redondea con peloteros extraclase como Bryce Harper, Alex Bregman y Bobby Witt Jr.

El enfrentamiento, para muchos, es una final adelantada por la calidad de ambos planteles y la tradición beisbolera que caracteriza a ambos países.

Con un título de Clásico Mundial para cada bando, el enfrentamiento queda planteado para ser una guerrera de poder a poder por la supremacía en el béisbol.

¿Quién saldrá victorioso, el team Plátano Power o la legión de estrellas estadounidense?