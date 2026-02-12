Caibarién amanece con el rumor de una cacería insólita. Un reptil que se había escapado del zoológico local no logró burlar el filo del machete oportunista. Antes de que las autoridades se percataran, el animal ya era carne fraccionada; pasó de atracción a alimentación.

La noticia, que circuló con una mezcla de humor negro y espanto en redes sociales, dejó una certeza amarga: en la lucha entre la conservación y la penuria, el patrimonio natural está perdiendo la batalla.

Este incidente pone sobre el tapete el irrespeto hacia la fauna endémica, con especial énfasis en el Crocodylus rhombifer. El cocodrilo cubano, cuya población tiene su última estirpe de pureza genética en la Ciénaga de Zapata, enfrenta un escenario de vulnerabilidad extrema.

Lo ocurrido en Caibarién es el reflejo de una problemática nacional: la desvalorización del patrimonio natural frente a conductas oportunistas. Mientras en el humedal matancero los especialistas luchan por preservar la especie, en otros puntos del país, e incluso en la propia Ciénaga, el desconocimiento y la falta de empatía ambiental transforman a estos animales en blancos de una caza furtiva que no distingue entre el equilibrio ecológico y el beneficio.

Los culpables de este panorama son, en primera instancia, aquellos individuos que actuaron con total desprecio por la ley y la vida, ejecutando al animal. Pero la responsabilidad también recae en quienes, desde la indolencia, permiten que tales actos ocurran sin denuncia o protección efectiva.

La causa principal de este tipo de eventos radica en una erosión de los valores de respeto hacia la biodiversidad, potenciada por la normalización del comercio ilegal de carne de fauna silvestre que encuentra espacio en la falta de conciencia de quienes compran y consumen, creyendo que un plato exótico justifica la pérdida de un ejemplar.

Con el tiempo, se han diseñado programas de manejo en santuarios y criaderos destinados a asegurar la supervivencia del cocodrilo cubano. Los esfuerzos han incluido la reproducción asistida y la educación ambiental.

Sin embargo, estos intentos de solución chocan con la realidad de la Ciénaga de Zapata, un territorio donde la vigilancia física no cubre cada centímetro. La educación ambiental, aunque constante, parece no haber calado con la misma fuerza en otras zonas.

El alcance de este problema va mucho más allá de la muerte de un ejemplar. Cada cocodrilo sacrificado en condiciones de ilegalidad representa un golpe a la integridad genética de la especie. En el humedal, el riesgo de hibridación o reproducción con el cocodrilo americano es una batalla científica diaria; por tanto, cada ejemplar puro que se pierde por caza furtiva es un paso más hacia la extinción de la especie.

El descuido en la seguridad en los recintos que albergan fauna silvestre crea el escenario para una tragedia de este tipo, sin dejar de mencionar que un cocodrilo suelto también constituye un peligro para la vida humana.

El silencio que queda en el foso vacío de Caibarién debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Aquel reptil, que en su fuga quizá buscaba libertad, en cambio encontró el final más indigno.

Si no aprendemos a valorar la vida silvestre por encima de la satisfacción inmediata, terminaremos viviendo en una isla donde los únicos rastros de nuestra fauna serán las leyendas, y sentiremos el amargo sabor de lo que un día tuvimos y, por puro instinto, decidimos devorar. (Albert Anthoni Romero García, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

