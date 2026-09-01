Nadie se queda afuera: tres escuelas, un propósito

A la entrada de la escuela primaria René Fraga Moreno, Elpidio y María Silvia reciben a los pioneros. Custodian a José Martí, como si también los acompañara en este primer día.

Allí se hacen entregas simbólicas de libros y se otorgan reconocimientos al claustro de profesores. Adentro, los libros se abren por primera vez y los niños descubrirán qué aprenderán este curso.

Los estudiantes de nuevo ingreso a la secundaria llegan con la incógnita de cómo será. Pero todo está previsto. Los que viven en Guanábana, Canímar o Gelpis no tendrán que trasladarse a la escuela, recibirán el contenido de las clases en su localidad. Y en la secundaria básica Baraguá, cuatro aulas de enseñanza preuniversitaria tomarán las clases allí. Ninguno quedará desprotegido, todos recibirán los conocimientos necesarios para el pase a otro nivel.

En la Vocacional de Arte, el cuarteto regala hermosa música. Los bailarines parecen volar.

Tres escuelas del reparto Reynold García. Un mismo propósito: que ningún niño o adolescente quede fuera. Porque la educación de hoy es la promesa del hombre de mañana.

Comienza el curso 2026-2027. Las imágenes lo dicen todo.

(Por Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes)