Medalla de oro para el cubano Frank Abel en clavados 

El cubano Frank Abel Rosales conquistó la medalla de oro en el trampolín de un metro durante la primera jornada de la competencia de clavados de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

En una emocionante disputa por el título, definido en el último salto cuando el antillano cerró brillante con una puntuación de 67.20 y conseguir lo suficiente para un total de 384.80 y tributar la cuarta presea dorada de la delegación de la Isla.

No pudieron con el cubano destacados rivales con logros de privilegios, superó así al mexicano David Vázquez (373.50), que tuvo que conformarse con el metal de plata, y al colombiano Miguel Tovar (359.75).

Frank Abel tuvo puntuaciones de más de 60 unidades en cinco de las seis rondas, cuando en la quinta bajó a 58.50 para un preámbulo de puro nervios del justo momento que solo restaba una oportunidad para definir al campeón.

El cubano concretó el triunfo con una ejecución que mereció lo imprescindible para reclamar el título y que en el Centro Acuático Olímpico se escucharan las notas del himno nacional de Cuba y, desde las gradas, lo acompañaras sus compatriotas, encabezados por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder.

Detrás de los medallistas quedaron el mexicano Jesús Agundez (359.45), el estadounidense Collier Dyer (347.30), y el venezolano Jesús González (339.75), los que completaron los primeros seis escalones entre los 12 finalistas.

En la mañana, el recordista nacional juvenil inicio su accionar con una impresionante reacción en sus últimos saltos, que le valió escalar desde el puesto 10 hasta el tercero, y cumplir con su primer objetivo de clasificar a la gran final con 344.80 puntos.

Su compatriota Cihan Ernesto Caballero quedó decimotercero (240.55) y no pudo avanzar.

Entre tanto, Cinthya Cortina y Martha Catañeda concluyeron en el cuarto escaño en el sincronizado de trampolín desde 3 metros.

