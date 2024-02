De las páginas al corazón

Por encima de los libros colmados de sentimientos, ideas, de almas o razón, están las obras que llevan en sí el corazón mismo de quien las escribe o de quien las lee. En ocasiones, resulta ser el corazón de un niño que apenas ha comenzado a caminar por este laberinto que es la vida, y nos deja entrever desde su inocente mirada cómo su corazoncito va creciendo y moldeándose en cada página.

De la autoría del italiano Edmundo de Amicis, Corazón es el diario de Enrico, un niño de clase media, que, durante el curso escolar de 1881-1882 en la escuela municipal italiana, narra sus ilusiones, alegrías y tristezas. Describe, uno por uno, a sus compañeros, maestros y a todas las personas que a lo largo de su trayectoria escolar va conociendo.

La edición original en italiano vio la luz en 1886 bajo el nombre de Cuore; un retrato de la niñez contada desde la fuerza narrativa y la integridad de este pequeño protagonista, con los más altos valores humanos a los que se pueda aspirar.

Aunque nace de las emociones y el día a día de Enrico, este clásico de la literatura juvenil trasciende los recuerdos para sembrarse en la espiritualidad de todo público, generación por generación. Y es que, cargado de un alto sentido de patriotismo, solidaridad y valores éticos claves para una educación esmerada, encarna lo mejor de los niños, un verdadero ejemplo de lo que la sensibilidad humana y las buenas maneras pueden lograr en cualquier sociedad o época.

Al decir que está escrita por un alumno, no se quiere dar a entender que haya sido redactado tal cual sale a luz, sino que el escolar iba anotando en un cuaderno, a su manera, lo que había visto, oído o pensado en las aulas y fuera de ellas; mientras que su padre al final del año corrigió este diario, procurando no alterar lo esencial de aquellas impresiones, en cuanto fue posible. Cuatro años después, el estudiante leyó de nuevo el manuscrito, añadiendo o suprimiendo algo que, a su juicio, no era fiel al pasado.

El libro se divide en 11 meses. De vez en cuando, la narración es interrumpida por una página en la que algún familiar escribe para hacer al protagonista advertencias, darle consejos y en ocasiones regañarle. Cada mes, lleva también una narración dictada por el maestro, siempre se trata de pasajes de tipo heroico, protagonizados por chicos. Los cuentos mensuales son la parte más literaria del libro; el resto está trazado con mano nerviosa, en períodos breves. Desfilan por el libro maestros y maestras, padres, madres y, en gran número, muchachos, compañeros del personaje principal.

Esta famosa novela es un tratado sobre el amor y los valores que deben formar parte indisoluble en la formación de niños y adolescentes. Si alguien preguntara por algún libro un poco más “profundo” que un cuento de hadas para leerle a un niño, sin duda uno de los títulos principales sería este. La voz que narra la mayoría de la historia es la de un chico común, que nos cuenta desde el primer día que inicia un nuevo curso hasta el día en que lo termina, con todo lo que eso implica. ¿Qué cosas pueden pasarle a un niño?, pensarán algunos. Bueno, pues nuestro narrador nos plantea unas cuantas.

Cualquier infante se sentirá identificado con Enrico, que nos va describiendo al nuevo profesor que le ha tocado, los compañeros que lo rodean, lo que vive en casa con sus padres y hermanos. Las dificultades y anécdotas que lleva a revelar podrían ser las de todos, y no solamente abarca las propias, sino que a través de él llegamos a conocer a otros personajes que nos agradan, a quienes quisiéramos tener de frente en la vida real, ya sea para darles un abrazo, si es que es un buen chico, o, por el contrario, castigarlo si ha obrado mal.

“El presente libro se halla especialmente dedicado a los chicos de nueve a 13 años de las escuelas elementales, pudiéndose titular Historia de un curso académico, escrita por un alumno de tercera, en una escuela municipal de Italia”, reza el volumen.

FRASES DEL DIARIO

“El asesino que respeta a su madre aún tiene algo de noble y generoso en su corazón”.

“El hombre que no frecuenta más que una clase social, es como el hombre estudioso que no lee más que un solo libro”.

“Yo no acepto limosna de quienes insultan a mi patria”.

“Considera que te esperan en la vida muchos días terribles, pero el más terrible de todos será el día que pierdas a tu madre”.

“Tu ciudad ha sido como una madre para ti; te ha instruido y protegido. Estúdiala en sus calles y en su gente; ámala, y cuando oigas que la injurian, defiéndela”.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Ha sido adaptada varias veces a la gran pantalla. La propuesta del cineasta y realizador italiano Luigi Comencini es una de las más logradas, concebida entonces para una serie de televisión de la cadena RAI, de ese país europeo. Este cuento también fue adaptado para la coproducción ítalo-argentina Dagli Appennini alle Ande, de 1960. La novela tuvo una continuación titulada Testa (Cabeza), escrita al año siguiente (en 1887) por Paolo Mantegazza, amigo de Amicis, que narra las experiencias de Enrique entrado en la adolescencia. Se realizó además una adaptación de este libro a un anime titulado La escuela del amor: La historia del corazón, que consta de 26 episodios producidos en 1981 por Nippon Animation.

SOBRE EL AUTOR

Edmundo de Amicis es un escritor italiano de novelas y libros de poesía y viajes, nacido el 21 de octubre de 1846 en Oneglia. Sus obras se caracterizan por mezclar romanticismo y realismo, así como encauzar al lector por el bien. Su infancia y adolescencia coincidieron con la cristalización en Italia del poderoso movimiento de unidad nacional en el cual colaboró activamente como oficial del ejército que llevaría a la creación del Estado italiano moderno. Inició muy joven la carrera militar, y antes de cumplir los 20 años alcanzó el grado de oficial de infantería y participó en la batalla de Custoza, en 1866. Después se dedicó completamente a la literatura y fue ganando fama poco a poco.

Corazón no solo reforzaría ese hecho, sino que lo daría a conocer a nivel internacional, ya que en dos meses y medio tras su publicación alcanzó las 41 ediciones. Para 1896, las ediciones llegaron a 197, y en el siglo XX, se tradujo a 40 idiomas.

Falleció el 11 de marzo de 1908, a los 61 años, en la villa de Bordighera, a 45 km al oeste de Oneglia, su pueblo natal. Dejó una imperecedera obra. Aunque para algunos Corazón sea un texto didáctico y lacrimógeno en demasía, “una obra vencida”, se ha dicho; lo cierto es que enfatiza la búsqueda de la conciencia profunda en el actuar, en la negación de la superficialidad o las frases huecas, de la disparidad entre discurso y hechos, y en la eficiencia de la sinceridad en la enseñanza a partir de los ejemplos. (Por María Karla Pérez Romo y Odalis Sosa Dencause)

