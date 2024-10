Villa Soberón de plácemes por exponer en Matanzas

“Es un lujo para mí exhibir en Matanzas, una de las ciudades más relevantes de Cuba en el ámbito artístico”, aseguró el maestro de la escultura José Villa Soberón, durante la ceremonia inaugural de su exposición Miradas Medulares, que abrió al público la tarde de este jueves 10 de octubre en la Galería Pedro Esquerré.

Más de una treintena de piezas de quien es considerado uno de los creadores más relevantes de la plástica contemporánea cubana; esculturas de pequeño, mediano y gran formato, lienzografías, maquetas, bocetos, además de una serie de catálogos donde aparece su obra toda, incluso la que está emplazada en otras partes de mundo, llenan nuestro principal espacio expositivo para el disfrute de los yumurinos.

“Lo que prevalece en el criterio de selección de las piezas es mi obra abstracta, no la figurativa, que aparentemente tiene más facilidades para entenderse. La mirada debe ser un poco más profunda, más reposada, a la hora de intuir las sensaciones, ideas o estados de ánimo que estas nos sugieren, de ahí el título”.

La muestra dio inicio a las actividades por las Jornadas de la Cultura Cubana y las celebraciones por el aniversario de la Atenas de Cuba, y en su apertura estuvieron presentes la presidenta de Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet, su vicepresidenta, Lesvia Vent Dumois, y Yanetsy García, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas.

El Premio Nacional de Artes Plásticas 2008 hizo referencia a su admiración por los escultores matanceros, especialmente Agustín Drake, por quien sintió “un respeto especial”, y por el profesor Núñez Booth (José Felipe), “quien ahora es poco recordado pero siempre me pareció un artista muy inteligente”. También consideró muy meritorio el trabajo que está realizando Osmany Betancourt (El Lolo) y todo su equipo.

La curadora y crítica Meira Marrero declaró sentirse satisfecha con el resultado final de la exposición: “La obra de Villa resulta inmensa, estoy feliz de que en esta galería se contenga, pero la obra de la vida, esa solo la puede contener la historia del arte”.

“Esta ha sido una propuesta especial, concebida específicamente para Matanzas, también desde el punto de vista museográfico. Contiene piezas de muy diversos períodos, incluso, algunas que él llama ‘de transeúnte’, que juzgo muy importantes, porque están hechas para aquellos que no entienden del mundo del arte y los educan al encontrar un Dante Aligieri en una plaza o una María Teresa de Calcuta en un cementerio”, afirmó la especialista.

Sobre esa parte más conocida de su producción, la de sus personajes que parecen “habitar” calles y plazas, el artista santiaguero narró su historia: “Después de muchos, me reencontré con el arte figurativo. Cuando comencé a trabajar, mi primera intención era hacer este tipo de obras, pero en aquel momento lo que yo quería hacer, que no era poner la estatua sobre un pedestal sino vincularla al realidad, al contexto cotidiano, no fue muy bien recibido.

“En el ámbito de la cultura todo tiene que llegar en su tiempo justo, me reencontré con esta expresión y ahora comparto las dos; me gusta mucho, porque me da la posibilidad de dialogar con dos públicos de manera diferente, por una parte está la gente que va a las galerías, por otra, un sector mucho más amplio que se puede encontrar con Jhon Lenon o con El Caballero de París e interactuar con ellos, por eso no he renunciado a usar ninguno de los dos lenguajes”.

Villa Soberón (Santiago de Cuba, 1950), además de un gran artista, ha sido un cultor de escultores, vinculado a la docencia de distintas maneras desde que se graduó de la Academia de Artes Plásticas de Praga, República Checa; incluso, se desempeñó como decano de la Facultad de Artes Plásticas del Instituto Superior de Arte. Tiene aproximadamente un centenar de sus obras emplazadas en espacios públicos en 25 países.