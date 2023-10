Alertan sobre comercialización de especies de peces tóxicas en Matanzas

Autoridades de la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE) alertan a la población matancera sobre la comercialización de especies de peces tóxicas en la vía pública, cuya ingestión puede causar graves daños a la salud humana, incluida, la muerte.

“Existen ciudadanos que de forma inescrupulosa sin pensar en el daño que puedan ocasionar se dedican a comercializar especies potencialmente tóxicas, lo mismo en la vía pública que a través de las redes sociales, sin pensar en las consecuencias para la salud de quienes las consumen. Por eso alertamos a la población que no compren aquellos peces que no conozcan”, explica César Reyes Manso, director de la ONIE.

Según las regulaciones vigentes se prohíbe la captura, desembarque y comercialización de especies marinas como el aguají, el cibi, el coronado, la cubera, el jurel gallego, la picúa y la tiñosa, algunas de ellas teniendo en cuenta sus pesos.

“Lamentablemente no existe fórmula para determinar si la especie es tóxica o no. Incluso, cualquier tipo de pescado en el proceso post mortem tiene una bacteria en su intestino que lo descompone. Por eso debe conservarse en hielo, en una temperatura entre 0 y 5 grados para mantenerlo fresco. Hay personas que tienen el pescado el día entero en la mano cogiendo sol, se descompone y aunque no sea una especie tóxica puede ocasionar diarrea y vómitos”.

“La ONIE acciona contra todos los ciudadanos que detectemos comercializando estas especies y las multas dependen de si son reincidentes o si cometieron la infracción dentro del mismo año. En el caso de las embarcaciones que se detecten con una violación, en dependencia de la contravención, puede estar sin pescar hasta dos años, se le puede retirar la licencia de pesca y en caso de que fuera grave pudieran ser procesados por los tribunales”, añadió Reyes Manso.

“Hemos detectado personas vendiéndolas en el puente de Versalles, por eso alertamos que no compren peces que no conozcan y que puedan ser proclives a coger una ciguatera”.

La ciguatera es una forma común de intoxicación alimentaria por ingesta de peces que se alimentan o habitan en los arrecifes coralinos y es endémica de los trópicos y subtrópicos debido al consumo de peces ciguatos.