Dolor con amor se cura

El recorrido de Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto a los máximos dirigentes del Partido y el Gobierno en la provincia, incluyó la visita a la institución donde brindan el servicio para el Alivio del Dolor. Fotos: Raúl Navarro e Izet Morales

La aguja penetró con exactitud en un área cercana a la espina dorsal de aquel paciente. Sus vértebras adoloridas atravesaban otra de las tantas crisis provocadas por una hernia discal lumbar en su juventud, resuelta en la cirugía, pero ahora con secuelas de la fibrosis y el aumento de peso corporal. Con la molestia reflejada en el rostro, accedió sin remedio al proceder del doctor Adriano, entonces residente en Anestesiología y Reanimación, pero con demostrada profesionalidad en hallar vías idóneas para aliviar el dolor.

Transcurrido el tiempo, Adriano Alfonso Padrón se graduó con calificaciones sobresalientes de la citada especialidad y, en breve lapso, ha puesto en práctica un proyecto suyo, que maduró en los años estudiantiles. Gracias al apoyo gubernamental y de la Dirección General de Salud Pública en Matanzas, el joven galeno hoy funge como líder del Servicio multidisciplinario para el alivio del dolor, ubicado en el segundo piso del entonces hospital oncológico, en la barriada de Versalles.

El doctor Adriano, un joven profesional con las herramientas necesarias para impulsar su propio proyecto. Foto: Raúl Navarro e Izet Morales

Aquel paciente —que dada su dolencia puede seguir siéndolo— ha querido contar a los lectores de Girón una historia que comienza, pero que tuvo su antecedente en el doctor Juventino Acosta y su protagonismo durante muchos años en la Clínica de Especialidades.

“La materialización de este proyecto, aprobado por la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y el departamento de Relaciones Internacionales del Gobierno del Poder Popular, se debe, esencialmente, a la necesidad de la dirección de Salud Pública de encauzar el tratamiento del dolor mediante equipo multidisciplinario”, manifestó Adriano.

“Antes, los pacientes debían peregrinar por diferentes consultas, en cambio ahora confluyen en un solo local donde radican varias especialidades.

“Con ayuda de muchas personas y entidades, transformamos un espacio que en los momentos actuales posee incuestionable utilidad para la población matancera. Ya insertamos Medicina Natural y Tradicional (MNT) y Anestesiología. Próximamente, la apertura de Ortopedia y Traumatología, Neurocirugía, Reumatología y Oncología otorgarán mayor importancia a nuestro servicio.

“Al mismo tiempo, conformamos las modalidades que definirán el tratamiento que debe aplicarse a cada paciente. También recibiremos a aquellos que aún padecen secuelas crónicas de las arbovirosis”.

OPINIONES QUE CUENTAN

La octogenaria Teresa Rodríguez Arencibia, residente en Versalles, posee el mérito de ser la primera paciente atendida en este servicio.

“Una mala manipulación durante la operación de hernia inguinal me dejó sin caminar y con mucho dolor. Estuve 47 días ingresada en el hospital Faustino Pérez, bajo tratamiento con antibióticos. Me puse fatal”, comentó Teresa desde su silla de ruedas, acompañada por su hija, Olga Lidia Ceballos Rodríguez, quien afirmó que las acciones han sido muy efectivas.

Teresa Rodríguez Arencibia, la primera paciente de este servicio. Foto: Raúl Navarro e Izet Morales

“Luego de la quinta sesión de ozonoterapia la mejoría solo puede ser comparada de la noche a la mañana. Hace cinco meses estaba en cama, inmóvil y en un grito de dolor. Ya puede caminar, pero todavía no la han autorizado. Ahora su semblante es otro y hasta ha aumentado de peso. Aquí hemos hallado un trato fenomenal”, resumió Olga Lidia.

Otro que ha encontrado efectividad en los procederes contra la polineuropatía diabética es el psicólogo Eduardo Hernández Miyares, quien labora en la sala de Angiología, del hospital provincial Faustino Pérez. Aun recibiendo la sesión de electroterapia manifestó: “Les faltan cosas por montar, pero han escogido un personal muy especial muy capacitado y amante de su profesión”.

Guiado por Justina Galarraga Villena, una de las cuatro licenciadas en Enfermería de la institución, llegué a la sala donde las embarazadas realizan ejercicios para el parto humanizado. “Aquí predomina el criterio médico”, afirmó la licenciada Saray Oviedo Pina, experta que dirige la actividad.

Servicio para el alivio del dolor. Foto: Raúl Navarro e Izet Morales

“El objetivo es que sientan confianza a la hora del parto, que estén preparadas física y psicológicamente. Ellas ejecutan ejercicios respiratorios, para fortalecer el suelo pélvico y aquellos que favorezcan las contracciones a la hora del parto. Por otro lado, se acorta ese momento crucial y, por consiguiente, las pacientes necesitan menos analgésicos”, enfatizó.

Para este servicio de la salud pública yumurina, inaugurado oficialmente el pasado 13 de agosto, combinar desde ya juventud y experiencia resulta elemental. Así distinguimos como lugarteniente del doctor Adriano, al ya consagrado galeno Osmany Ramos Marrero, especialista en MNT, con decisiva experiencia internacional, quien elogió las virtudes y el conocimiento de su jefe: “Un joven de su tiempo, responsable y laborioso, al que todos debemos apoyar y potenciar en su desempeño”.

Imagen con el nombre del centro. Foto: Raúl Navarro e Izet Morales

Y desde la sureña provincia de Cunene, en la República Popular de Angola, donde cumple contrato de colaboración, la reconocida anestesióloga Irina Rizo Maroselle, expresó de su alumno:

“Es un orgullo avalar el inicio del nuevo proyecto liderado por el doctor Adriano, profesional de excepción que hoy ve materializado un sueño por el que ha trabajado con absoluta entrega, demostrando competencias técnicas y científicas. Su calidez humana dignifica nuestra profesión. Esta evolución es el reflejo de que el éxito llega cuando el conocimiento se combina con la empatía y los valores humanos. Es un privilegio haber sido parte de su formación”.

“Avanza y mantén siempre la humildad que te caracteriza, porque eres ejemplo a imitar para las nuevas generaciones de médicos”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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