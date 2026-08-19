Gala con esencias martianas agasajará en Matanzas a la Uneac  

Monte soy, gala prevista en esta ciudad el día 22 venidero para celebrar en ocasión de la Feria del Libro en Matanzas los 65 años de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), procurará evocar la vigencia del pensamiento martiano en la organización.

Noslén González, subdirector provincial de Cultura, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la actividad se inserta en el programa de la XXXIV Feria del Libro en el territorio, y convocados están los miembros de la organización a acudir a la Sala de Concierto José White vestidos de blanco y verde.

Homenaje a fundadores, una aproximación visual a momentos significativos del devenir de la organización, y actuaciones para enarbolar expresiones de la música, la danza y la poesía distinguirán a la gala que contará con el talento de artistas como Conchita Torres y su grupo, y el guitarrista Vicente Hernández.

Adelantó González que diversos poetas regalarán ese día versos dedicados a José Martí, Héroe Nacional de Cuba, entre ellos Náthaly Hernández Chávez y Julio César Pérez Verdecia, y también contará la ocasión con la actuación de los emblemáticos Muñequitos de Matanzas.

También el día 22 venidero, en horas de la mañana, escritores, artistas, historiadores, investigadores y servidores públicos podrán participar, como parte del programa de la Feria del Libro, en un coloquio dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el año del centenario de su natalicio, acción prevista en la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

La fiesta de las letras en Matanzas transcurrirá desde el día 20 al 23 venidero, y en este 2026, ajustada a las características del contexto, tendrá como recinto al Parque de La Libertad, simbólico lugar escogido por su céntrica posición y la elección merece enfatizar la responsabilidad ciudadana para el debido cuidado del espacio patrimonial durante el evento.

En su perfil en la red social X la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se presenta como una organización de carácter social con fines culturales y artísticos, fundada por Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba; fundada el 22 de agosto de 1961 la Uneac destaca como baluarte de la cultura cubana.