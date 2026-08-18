La Concordia repara su herida

El lente de esta sección vuelve al puente Lacret-Morlot, conocido como La Concordia (Versalles). Esta vez, la imagen es distinta: el hueco en la baranda ya no está. Una reparación provisional, pero necesaria, cubre la sección faltante.

Aunque la baranda nueva no recupera la forma original, es una solución de emergencia para devolverle la seguridad a quienes cruzan el puente a pie, mientras se espera la intervención definitiva.

El puente La Concordia está incluido en el plan inversionista por el 333 aniversario de la ciudad. Será la Empresa CNA Comixvar la encargada de la restauración integral.

La reparación provisional ya es un hecho. Ahora toca esperar la definitiva.