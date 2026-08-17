Postales Matanceras: Cuervos en el sur matancero

Unos escandalosos pájaros negros llaman la atención al visitante del balneario cenaguero de Playa Larga. Son ejemplares del Cao Montero (Corvus nasicus), ave paseriforme de la familia de los córvidos, especie antillana de cuervo, de hábitos alimenticios omnívoros, con lustre azulado y pico ganchudo largo.

Los especialistas aseguran que en cautiverio puede llegar a imitar la voz humana y que acostumbra a esconder objetos en las viviendas.

En zonas de la provincia de Matanzas, la especie solo habita en localidades de la porción occidental de la Ciénaga de Zapata, como Soplillar, Buenaventura, Santo Tomás y Playa Larga.

Tras el paso del huracán Michelle en el año 2001, llevados por los fuertes vientos, se avistaron algunos ejemplares en áreas orientales del gran humedal, en este caso en Guasasa y Cocodrilos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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