Matanzas incorpora vehículos eléctricos para servicios funerarios

La provincia de Matanzas ha sumado a su parque automotor dos nuevos carros fúnebres eléctricos, con el objetivo de fortalecer la cobertura y calidad de los servicios funerarios.

La Gobernadora de la provincia, Marieta Poey Zamora, confirmó este lunes la noticia a través de su perfil en la red social Facebook, donde precisó que la llegada de estos medios de transporte “responde a necesidades sociales sensibles, priorizando el respeto en los momentos más difíciles”.

La incorporación de estos vehículos se produce en medio de una compleja situación para los servicios funerarios en Matanzas. Aunque el anuncio ha generado cuestionamientos en redes sociales sobre la viabilidad de vehículos eléctricos en medio de la crisis energética que afecta a la provincia, las autoridades reconocen que esta medida forma parte de un plan integral para garantizar servicios esenciales a la población.

Según informaciones oficiales, los vehículos fueron entregados por el Ministerio del Transporte (Mitrans) a través del Fondo de Desarrollo del Transporte.

Junto a los dos carros fúnebres, en estos últimos meses se han incorporado otros vehículos destinados a funciones sociales, como ambulancias, furgones para la distribución de alimentos y unidades para el traslado de pacientes que requieren hemodiálisis, lo que evidencia una estrategia más amplia de respaldo a los servicios más vulnerables.