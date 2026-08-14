Unión de Reyes recuerda a Fidel

La historia, el arte y la memoria se encontraron en Unión de Reyes para homenajear al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. La Casa de Cultura Municipal Pablo Quevedo acogió una gala político-cultural dedicada a la fecha, con la participación de artistas del territorio.

La ocasión sirvió, además, para premiar a los ganadores del concurso literario Tres por su centenario, una propuesta concebida por los trabajadores de la institución para rendir homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana desde la literatura.

Durante la actividad, Ovidio Ávila Pino, director municipal de Cultura, destacó el compromiso de las nuevas generaciones con la continuidad de las ideas defendidas por Fidel.

El homenaje reunió también a representantes de las organizaciones políticas y de masas, quienes recordaron la trayectoria de un hombre cuya obra estuvo estrechamente vinculada a Cuba y a la solidaridad con otros pueblos.

LOS ABUELOS EVOCAN AL COMANDANTE

En la Casa de Abuelos, el recuerdo adquirió una dimensión especial. Artistas aficionados y trabajadores de diferentes sectores dedicaron décimas y canciones al centenario de Fidel.

Ramón Evelio Marichal Gil calificó de hermosa la iniciativa y resaltó la vigencia de ideas vinculadas al bienestar de la población, entre ellas la atención a los adultos mayores, la protección materno-infantil y la preocupación permanente por la salud del pueblo.

Por otra parte, la trabajadora social Aymée Larrondo Poey insistió en la importancoa de realizar actividades como estas dedicadas a personalidades de la historia y entre esas a Fidel.

LA INFANCIA TAMBIÉN FUE PROTAGONISTA

El homenaje trascendió los espacios culturales para llegar a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad del municipio. Más de 150 infantes de Unión de Reyes participaron en celebraciones colectivas de cumpleaños realizadas simultáneamente en los diferentes consejos populares.

En la cabecera municipal, 38 pequeños disfrutaron de la iniciativa, que contó con el respaldo de trabajadores por cuenta propia y de la Mipyme La Gran Esquina, conocida como El Bolazo.

Según explicó Yaisel Pérez Hernández, viceintendente que atiende la economía y el trabajo social, el propósito de esta iniciativa consiste en que no quede limitada a la jornada del centenario, sino que pueda mantenerse y ampliarse durante todo el año y en etapas posteriores.

La propuesta nació como una forma de acercar la celebración a niños cuyas familias enfrentan limitaciones económicas para realizar actividades de este tipo, mediante la solidaridad y la participación de distintos actores de la comunidad.

Así, desde la Casa de Cultura hasta la Casa de Abuelos y los consejos populares, Unión de Reyes convirtió el centenario en un espacio para recordar, compartir y transmitir a las nuevas generaciones la figura de Fidel desde diferentes voces y expresiones. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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