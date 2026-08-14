«Tiempos»: un canto a la resiliencia desde la piel

Entre comparsas, risas, cantos, bailes y caritas pintadas, el body paint llegó al carnaval infantil de Matanzas. La piel del bailarín Yesmir Chacón se convirtió en lienzo de Tiempos, obra de Alexis Placencia que, en saludo al centenario de Fidel Castro, fusionó arte, memoria y resiliencia.

Frente al Museo Farmacéutico, joya patrimonial de la ciudad y lugar que atesora numerosas piezas de porcelana, Placencia presentó su propuesta junto a Chacón, bailarín con quien ha colaborado en otras ocasiones. Durante la presentación, el artista dio los toques finales sobre el cuerpo del modelo, mientras este posaba, y con su celular capturó cada ángulo, cada detalle, cada instante que luego quedaría para siempre en las fotografías.

La obra bebe de la cultura asiática y su técnica de reparar porcelana rota con polvo de oro: las grietas se unen y la pieza adquiere un valor añadido. Esa filosofía cobró vida en la piel de Chacón. Las líneas doradas que la surcan simbolizan la resiliencia, esa capacidad de rearmarnos, de seguir siendo luminosos y alegres a pesar de los desafíos. «Tiene que ver con lo que tenemos los cubanos de seguir siendo hermosos, a pesar de todo. Desde la cultura y el amor, sacamos lo que somos», explica el artista.

Para Placencia, participar en el carnaval infantil fue un regalo: «Acercar el arte a los niños, frente a un escenario patrimonial, le dio un toque distintivo a la fiesta».

Tiempos fue la imagen viva de la porcelana reparada. Sencillo, alegre, profundo. Es, en esencia, un canto a la vida que se repara, la vida más allá de las dificultades, y un tributo, desde el arte, al centenario del Comandante. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también