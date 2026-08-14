Fotorreportaje

«Tiempos»: un canto a la resiliencia desde la piel

Foto del avatar 14 de agosto de 2026 0 comment
"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales

Entre comparsas, risas, cantos, bailes y caritas pintadas, el body paint llegó al carnaval infantil de Matanzas. La piel del bailarín Yesmir Chacón se convirtió en lienzo de Tiempos, obra de Alexis Placencia que, en saludo al centenario de Fidel Castro, fusionó arte, memoria y resiliencia.

Frente al Museo Farmacéutico, joya patrimonial de la ciudad y lugar que atesora numerosas piezas de porcelana, Placencia presentó su propuesta junto a Chacón, bailarín con quien ha colaborado en otras ocasiones. Durante la presentación, el artista dio los toques finales sobre el cuerpo del modelo, mientras este posaba, y con su celular capturó cada ángulo, cada detalle, cada instante que luego quedaría para siempre en las fotografías.

"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales
"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales

"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales

La obra bebe de la cultura asiática y su técnica de reparar porcelana rota con polvo de oro: las grietas se unen y la pieza adquiere un valor añadido. Esa filosofía cobró vida en la piel de Chacón. Las líneas doradas que la surcan simbolizan la resiliencia, esa capacidad de rearmarnos, de seguir siendo luminosos y alegres a pesar de los desafíos. «Tiene que ver con lo que tenemos los cubanos de seguir siendo hermosos, a pesar de todo. Desde la cultura y el amor, sacamos lo que somos», explica el artista.

"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales

"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales
"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales
"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales

Para Placencia, participar en el carnaval infantil fue un regalo: «Acercar el arte a los niños, frente a un escenario patrimonial, le dio un toque distintivo a la fiesta».

"Tiempos": un canto a la resiliencia desde la piel. Foto: Izet Morales

Tiempos fue la imagen viva de la porcelana reparada. Sencillo, alegre, profundo. Es, en esencia, un canto a la vida que se repara, la vida más allá de las dificultades, y un tributo, desde el arte, al centenario del Comandante. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

Matanzas bajo el arcoíris

Matanzas bajo el arcoíris

Raul Navarro González – Después de la lluvia, cuando las calles aún conservan el brillo húmedo de la tormenta y los árboles sacuden el agua de sus hojas, aparece el arcoíris. Surge sobre… Leer más»

Recomendado para usted

Carnaval Infantil: ¡Matanzas se vistió de colores!

Carnaval Infantil: ¡Matanzas se vistió de colores!

Perros, los rostros de la lealtad: un día para mirarlos a los ojos

Perros, los rostros de la lealtad: un día para mirarlos a los ojos

Monticello: el castillo que aprendió a ser barrio

Monticello: el castillo que aprendió a ser barrio

Foto del avatar

Sobre el autor: Izet Morales Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *