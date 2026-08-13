En Matanzas, gala homenaje al Comandante en Jefe

Los giros de Danza Espiral, en perfecto sincronismo, dibujaron los acordes del Himno Nacional, acompañados por una versión al piano de Frank Fernández. Así comenzó «Cien años, un camino», el regalo matancero para el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en su centenario.

Los versos de Carilda vibraron potentes en la voz de Miriam Muñoz. Gracias por todo Fidel, proclamó desde el corazón la Premio Nacional de Teatro, en la gala que repletó los espacios del Sauto, Monumento Nacional.

Sobre el escenario, voces y ritmos llegaron también a cargo del ícono de la música matancera Alfonsito Llorens y de los proyectos Por amor a mi raíz y el consolidado Maravillas de la Infancia, también de cumpleaños este 13 de agosto.

Al homenaje al líder histórico de la Revolución se sumaron el Coro de Cámara de Matanzas, las compañías Nova Danza y Aché, Conchita Torres y su grupo, además del dúo Emi de Cuba.

Sobre el escenario del emblemático teatro yumurino se escucharon las melodías del insigne grupo Nuestra América, que ya celebra medio siglo en escenarios cubanos e internacionales.

Integraron igualmente el elenco el cantautor Casuso, Julita Osorio y Los muñequitos de Matanzas, agrupación que cerró el homenaje al eterno Comandante a ritmo de guaguancó.