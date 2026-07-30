Primer ministro: La implementación de las transformaciones entra en su etapa más importante y difícil

Primer ministro Manuel Marrero Cruz interviene en la Asamblea Nacional del Poder Popular, miércoles 29 de julio de 2026. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

La implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas hace apenas un mes por la Asamblea Nacional del Poder Popular avanza con un elevado nivel de cumplimiento, aseguró este miércoles el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al presentar un balance del trabajo realizado desde la sesión extraordinaria del pasado 18 de junio.

Ante los diputados, el jefe de Gobierno explicó que el proceso ha estado marcado por la actualización de las medidas a partir de las orientaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, los acuerdos del Comité Central del Partido, los criterios de economistas y expertos, así como 171 propuestas formuladas por los propios parlamentarios, de las cuales 165 fueron incorporadas a la fase de implementación.

Marrero recordó que el país desarrolla estas transformaciones en un escenario particularmente complejo, agravado por el recrudecimiento de la política de Estados Unidos contra Cuba, que ha impactado sectores estratégicos como la energía, la producción de alimentos, el turismo, las finanzas, la salud pública y el comercio exterior. Pese a ello, afirmó, el Gobierno mantiene como prioridad la modernización del modelo económico y social cubano.

Más del 90 % de las transformaciones previstas para esta etapa ya fueron aprobadas

Primer ministro Manuel Marrero Cruz interviene en la Asamblea Nacional del Poder Popular, miércoles 29 de julio de 2026. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Como parte de la organización del proceso, explicó que fueron creados grupos de trabajo encabezados por miembros del Gobierno para conducir los principales ejes temáticos, se desarrolló un amplio programa de capacitación dirigido a las estructuras del Partido y del Gobierno en todos los niveles y se elaboró un cronograma legislativo que identifica 138 normas jurídicas necesarias para respaldar las transformaciones.

De las 121 transformaciones previstas para los meses de junio y julio, precisó, ya habían sido aprobadas 110, equivalentes al 90,9 % del total planificado, mientras otras cinco avanzaban parcialmente y el resto sería sometido a consideración antes de concluir la presente semana.

Mayor autonomía para la empresa estatal y nuevas reglas para el sector no estatal

Uno de los cambios de mayor alcance se concentra en el sistema empresarial estatal. Marrero informó que fue aprobado el decreto ley que regula su organización y funcionamiento, norma que responde a 16 de las 17 transformaciones previstas para la empresa estatal socialista.

Entre las nuevas facultades sobresalen la posibilidad de aprobar sus propios sistemas salariales, realizar cualquier actividad lícita, definir precios y tarifas, efectuar inversiones financieras, flexibilizar el destino de las utilidades y decidir sobre la terminación del vínculo laboral de los trabajadores, siempre bajo los principios establecidos. También se fortalece la participación de los trabajadores y la responsabilidad social de las entidades.

En paralelo, se eliminan restricciones en materia salarial, de manera que el fondo de salarios dependerá esencialmente de la capacidad económica y financiera de cada empresa, previo acuerdo con el sindicato. Según el Primer Ministro, esta constituye la transformación más importante en materia de organización del trabajo y salarios aplicada en los últimos años.

Respecto a las formas de gestión no estatal, informó que fueron aprobadas todas las mipymes y cooperativas no agropecuarias que permanecían pendientes de autorización y cumplían los requisitos establecidos, con lo que el país supera ya las 15 000 entidades de este tipo.

Asimismo, destacó la aprobación del decreto ley que regula la creación, funcionamiento y extinción de las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia, acompañado por una significativa reducción de requisitos, trámites y plazos para su constitución.

Como parte de estas transformaciones, recordó que este martes entró en vigor el Decreto 160, que flexibiliza las actividades autorizadas para el sector no estatal al eliminar totalmente 46 prohibiciones y modificar parcialmente otras 36, con el propósito de ampliar la participación de estos actores en el desarrollo económico y social del país.

Planificación más flexible y descentralización de decisiones

Primer ministro Manuel Marrero Cruz interviene en la Asamblea Nacional del Poder Popular, miércoles 29 de julio de 2026. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

En materia de planificación económica, Marrero explicó que se modifica la concepción tradicional para transitar hacia un modelo más flexible, basado en incentivos, con mayor autonomía empresarial y una planificación estratégica y financiera.

Entre las decisiones adoptadas sobresale la descentralización de la aprobación de inversiones para empresas estatales, sociedades mercantiles, proyectos con inversión extranjera y municipios, de acuerdo con sus capacidades financieras. Solo requerirán aprobación central aquellas inversiones superiores a los 1 000 millones de pesos.

Redimensionamiento del Estado y fortalecimiento de los municipios

El Primer Ministro señaló que otro de los ejes fundamentales es la reorganización de la Administración Central del Estado, proceso encaminado a separar las funciones estatales de las empresariales, reducir estructuras y lograr una gestión gubernamental más eficiente.

Como parte de este redimensionamiento ya fueron aprobadas propuestas en los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, que implican la reducción de más de 92 000 cargos, concentrados fundamentalmente en plazas administrativas vacantes. El resto de los organismos concluirá este proceso en septiembre.

En el ámbito territorial, destacó la actualización de las normas para fortalecer el desarrollo local, la descentralización de competencias y la gestión de la contribución territorial, lo que permitió asignar a 111 municipios el sobrecumplimiento de los ingresos obtenidos en 2025 para destinarlos a sus estrategias de desarrollo.

Energía, agricultura y protección social entre las prioridades

Al abordar el sector energético, Marrero reconoció que los prolongados apagones continúan siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país. Frente a ese escenario, informó que ya se han instalado 1 464 MW de fuentes renovables de energía, que representan el 13,8 % de la generación eléctrica nacional.

Añadió que se han colocado 4 292 sistemas fotovoltaicos en centros vitales y viviendas, además de más de 11 000 sistemas destinados a hogares de personas con enfermedades crónicas, médicos, maestros, científicos y otras prioridades sociales. También fueron flexibilizadas las normas para la importación y comercialización de combustibles por empresas extranjeras y se aprobaron nuevos incentivos fiscales para estimular inversiones en energías renovables.

En la agricultura, señaló que se flexibiliza la gestión y el uso de la tierra, se actualiza el modelo de funcionamiento de las cooperativas y se introducen incentivos para estimular la producción agropecuaria.

Las transformaciones sociales, añadió, atraviesan todo el programa. Como parte de ese trabajo concluyó la caracterización de los perfiles priorizados en provincias y municipios, identificándose más de 876 000 personas en situación de vulnerabilidad.

Además, anunció que ya está disponible, a través de la plataforma Soberanía, un trámite digital para solicitar asistencia social, herramienta que permitirá a cualquier ciudadano gestionar ayudas para sí mismo o para otra persona que requiera protección, como complemento al trabajo que desarrollan las estructuras municipales y los consejos populares.

A ello se suman beneficios fiscales destinados a favorecer el empleo y los ingresos de personas en situación de discapacidad que laboran en talleres especializados, así como la incorporación de la responsabilidad social como principio para los actores económicos estatales y no estatales.

Inversión extranjera, turismo y comercio: nuevas medidas para dinamizar la economía

En materia de inversión extranjera, Marrero informó que ya comienzan a materializarse los primeros resultados de las transformaciones aprobadas. Entre ellos destacó la constitución de la primera empresa mixta entre una compañía extranjera y una mipyme privada cubana, así como la autorización del primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible.

También fueron aprobados el primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja y la creación de la primera zona con regulaciones especiales para el establecimiento de una empresa de capital totalmente extranjero dedicada al turismo de salud.

El Primer Ministro señaló además que más de un centenar de actores económicos han recibido autorización para comercializar combustible de forma mayorista y que esa cifra continúa creciendo tras la flexibilización de los procedimientos aprobada recientemente.

Como parte de la modernización parcial de la economía, explicó que se actualizó el sistema de gestión, control y asignación de divisas con el propósito de que las monedas libremente convertibles lleguen al sector primario de la economía, incentiven la producción nacional y favorezcan mayores encadenamientos entre los diferentes actores económicos.

Nuevas transformaciones para recuperar el turismo

Al referirse al turismo, Marrero describió el complejo escenario que enfrenta el sector como consecuencia de la escasez de combustible y el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

Informó que actualmente permanece cerrado el 73 % de las instalaciones hoteleras del país, con alrededor de 25 000 trabajadores en situación de disponibilidad, mientras siete cadenas hoteleras internacionales han cesado sus operaciones en Cuba, lo que representa el 46 % de las habitaciones administradas bajo esa modalidad.

Frente a ese panorama, explicó que ya fueron aprobadas diez de las trece transformaciones previstas para el sector. Entre ellas figuran nuevas modalidades de negocios con la participación de todos los actores económicos, incentivos tributarios para proyectos vinculados al ecoturismo y otras modalidades especializadas, la autorización para desarrollar servicios privados de alquiler de vehículos, la regulación de agencias de viajes privadas y la certificación de guías turísticos y agentes de ventas.

Asimismo, anunció la creación de una contribución especial del 1 % destinada a financiar la sostenibilidad, la promoción y el posicionamiento de los destinos turísticos del país.

Más flexibilidad en transporte, comercio y seguros

Primer ministro Manuel Marrero Cruz interviene en la Asamblea Nacional del Poder Popular, miércoles 29 de julio de 2026. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

En el ámbito del transporte, el jefe de Gobierno destacó la aprobación de las tres transformaciones previstas, dirigidas a actualizar la política para la transmisión de la propiedad de vehículos, flexibilizar la importación y comercialización de automotores e incentivar la movilidad eléctrica.

En el comercio, la gastronomía y los servicios ya fueron aprobadas siete de las diez transformaciones concebidas. Estas incluyen la actualización de la política de comercio interior, la simplificación del otorgamiento de licencias comerciales, la puesta en marcha del proyecto Mercado de Barrio, la creación de mercados mayoristas de abasto para personas naturales y jurídicas, así como nuevas regulaciones para los procesos de licitación y las compras públicas.

En materia de seguros, fueron adoptadas medidas para dinamizar la comercialización de pólizas en divisas destinadas a cubrir riesgos asociados al transporte, los viajes y la asistencia médica en el exterior. Además, se estableció con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil para todos los propietarios de vehículos automotores, con el objetivo de garantizar la cobertura por daños materiales o personales ocasionados a terceros.

Economía digital e inteligencia artificial al servicio de la gestión pública

Marrero informó igualmente que las transformaciones alcanzan el ámbito de la economía digital y del conocimiento, donde se aprobó que el sector privado pueda comercializar servicios de centros de datos, sujeto al marco regulatorio correspondiente.

Destacó además el empleo de herramientas de inteligencia artificial durante el proceso de implementación de las transformaciones, lo que ha permitido desarrollar un cuadro de mando para monitorear en tiempo real las 176 acciones aprobadas, dar seguimiento a sus indicadores y procesar las opiniones ciudadanas sobre cada uno de los ejes temáticos.

“Comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil”

En las conclusiones de su intervención, el Primer Ministro afirmó que, tras poco más de un mes de trabajo, el país ha logrado organizar la implementación de las transformaciones económicas y sociales y aprobar 110 de las acciones previstas.

Sin embargo, advirtió que el mayor desafío comienza ahora.

“A partir de ahora comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil”, expresó al subrayar que el reto consiste en garantizar la aplicación efectiva de cada transformación, evaluar sistemáticamente sus impactos y corregir oportunamente las desviaciones que puedan surgir durante el proceso.

“Lo más importante es que ya tenemos aprobadas 110 transformaciones que depende de nosotros llevarlas a los hechos”, afirmó.

Marrero reconoció la resistencia del pueblo cubano frente a las dificultades actuales y agradeció la confianza depositada en la Revolución, al tiempo que aseguró que el Gobierno continuará trabajando para que las medidas aprobadas se traduzcan en un mejoramiento gradual de las condiciones de vida de la población.

Como cierre de su intervención, evocó palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para ratificar que la actualización del modelo económico constituye una vía para fortalecer y consolidar el socialismo cubano, proceso que —afirmó— exige audacia, inteligencia, realismo y la participación de todo el pueblo.

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