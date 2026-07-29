Yoennis Yera: “Seguir trabajando, clave para buenos resultados”

Al término de la última sesión de entrenamiento de la preselección matancera de béisbol desde la Universidad de Matanzas, el zurdo Yoennis Yera concedió un intercambio con la prensa.

El natural del municipio de Martí conversó sobre su desempeño en la pasada Serie Nacional, las expectativas de cara a la venidera edición del torneo de las bolas y los strikes y el rol que tiene como referente para los nuevos talentos del pitcheo matancero.

A propósito de su actuación en la pasada contienda nacional, el zurdo comentó que, como consecuencia del virus que afectó a gran parte de la población, comenzó los entrenamientos con limitaciones.

“Al inicio del campeonato pasado no pude estar al nivel que la afición está acostumbrada a verme porque me enfermé y el malestar me impidió prepararme como siempre hago”.

“Seguí entrenando y, ante la necesidad del equipo, me incorporé lo más rápido posible para así aportar mi granito de arena a la causa de Matanzas”.

Acerca de los aspectos que lo han ayudado a triunfar, tanto en el béisbol nacional como en la arena internacional, el número 58 enfatizó que la disciplina y el trabajo continuo son parte indispensable de su vida para lograr los resultados.

“Le dedico mucho tiempo a los entrenamientos, que a la postre es lo que trae el resultado en los campeonatos; siempre trato de dar el máximo en cada salida y en cada lance”.

“Mantenerme enfocado en los objetivos que me trazo y aspirar a ser mejor cada vez que subo al montículo es algo que forma parte de mi metodología de trabajo”.

“Con respecto a los resultados que he alcanzado tanto aquí en Cuba como en las diferentes ligas en las que he participado, el éxito radica en nunca bajarle y siempre tratar de mantenerme en la mejor forma deportiva posible”.

Yoennis dijo que su transformación en etapas definitorias de los campeonatos nacionales responde a la constancia que ha desarrollado durante toda su carrera deportiva y, por supuesto, a la constancia y la disciplina que han inculcado en él.

El zurdo de Martí señaló que su mayor consejo para las nuevas generaciones de lanzadores o los que llevan muy pocas series es que no bajen la guardia y que tengan voluntad y mucha dedicación.

A propósito de sus cuatro titulos en el béisbol cubano Yera explicó que el que más disfrutó fue el alcanzado con los Leñadores de Las Tunas porque fue la primera vez que se consagraba campeón nacional.

“Todo los títulos tienen mucha importancia porque al final es el resultado de todo el sacrificio que realizas a lo largo de los años, alejado de la familia, sin celebrar fechas señaladas e, incluso, sobreponiéndote a situaciones complejas”.

Acerca de la preparación señaló “me siento bien aquí, con el grupo de muchachos que tenemos podemos pelear por el campeonato nuevamente, toca seguir para adelante que es lo que queda”.

“Decirle a la afición matancera que nos siga apoyando y un abrazo y muchas bendiciones para todos ellos, que confíen en nosotros que vamos a darlo todo por la causa de los Cocodrilos”. (Por George Carlos Roger Suárez y Diego Riera, estudiante de Periodismo)

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