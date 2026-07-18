Conectada con Fidel, graduación de la Cátedra del Adulto Mayor

Conectados con el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio, recibieron hoy sus títulos de graduados 19 cursantes de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en la Casa de Abuelos Antonio Dicirt.

Clara María Martínez Matienzo, profesora de la Cátedra, explicó que el calendario docente de la misma abarca dos semestres, se inició en el mes de octubre de 2025 y concluye en el mes de julio de 2026 con un acto final donde los graduados reciben su diploma de egresados.

Oportuna resultó la ocasión para reconocer la labor de Yamira Cabrera Gallardo, trabajadora social de la Casa, por su respaldo al desarrollo de las actividades docentes, así como también a Raisa Giraldes, cooperante en actividades relacionadas con la historia de Matanzas, y a la Empresa de Servicios Técnicos Industriales (Zeti) que apoya al centro en diversas actividades.

Cabrera Gallardo desde su posición como trabajadora social, agradeció la constancia de la profesora Clara María Martínez Matienzo y sus colaboradores, porque avivan el alma de la Casa de Abuelos con las actividades que coordinan.

Un reconocimiento recibieron además Wilda Almagro, Daisy Trimiño y Venancio Liceo, por resultar ganadores del concurso Fidel en la memoria, convocado por la Cátedra para rescatar testimonios de personas que contaron con la dicha de coincidir con el Comandante en Jefe en alguna ocasión.

A la Agencia Cubana de Noticias comentó Almagro que ha participado en todos los cursos de la Cátedra Universitaria en la «Antonio Dicirt» y repite porque siempre hay elementos nuevos que aprender, y los ayuda a mantener sus mentes activas al incorporar y compartir saberes.

La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor surge a nivel de país en el mes de febrero del año 2000 como parte del proceso de universalización, en el caso de la provincia de Matanzas se constituyó en el año 2002 a nivel de la Universidad de Matanzas.