Nuevos profesionales egresan de la Universidad de Matanzas

Un total de 1339 nuevos profesionales egresarán durante este mes de la Universidad de Matanzas, casa de altos estudios que desde el día 13 de julio y hasta el 24 celebrará los actos de graduación correspondientes al curso escolar 2025-2026, en un contexto marcado por una fuerte crisis económica, lo que ha significado mayor esfuerzo de alumnos y profesores para vencer los objetivos académicos.

Según reseña la página de la institución docente en Facebook, 338 jóvenes egresaron del Curso Diurno, 651 del Curso por Encuentro, modalidad que permite la superación de los trabajadores sin abandonar sus responsabilidades laborales, mientras que 81 lo hicieron a través de la Educación a Distancia y 69 completaron estudios en la modalidad de Educación en Ciclo Corto.

Entre las particularidades de este curso que finaliza se encuentra la primera graduación de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de Matanzas, con el egreso de 23 nuevos galenos, consolidando un importante paso en el desarrollo de esta disciplina en la provincia.

Asimismo, en las ceremonias se reconoce el talento y la dedicación de los estudiantes más destacados, 75 graduados recibirán el Título de Oro, distinción reservada para aquellos que mantuvieron un expediente académico sobresaliente durante toda su carrera. También 36 jóvenes serán acreedores del Premio al Mérito Científico, galardón que pone énfasis en su capacidad investigadora.

Además, recibirán sus títulos estudiantes matanceros que egresaron de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), sumándose así a la fiesta del conocimiento y la superación profesional en la provincia.

Señala la publicación de la casa de altos estudios que de esta manera la Universidad de Matanzas reafirma su compromiso con la formación de profesionales íntegros, capaces de enfrentar los desafíos del país.