Instalan sistema fotovoltaico en Hospital Provincial Faustino Pérez

En el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente, Faustino Pérez, de la ciudad de Matanzas, se inició recientemente la instalación de un sistema fotovoltaico de 20 kW, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios médicos en medio del complejo contexto energético del país.

El proyecto, que incluye una generación estimada de 23 652 kWh anuales, incorporará una fuente de energía renovable capaz de respaldar el funcionamiento de áreas estratégicas del hospital, priorizando quirófanos, servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos, en consonancia con la prioridad nacional de fortalecer la resiliencia del sistema sanitario frente a los desafíos energéticos.

La instalación es posible gracias a la cooperación del Grupo Matanzas-Suiza, al apoyo de Andreas Osterwalder y a la sostenida colaboración de mediCuba-Suiza, organizaciones que durante más de 30 años han acompañado el desarrollo del sistema de salud matancero mediante la entrega de tecnología, equipamiento médico, formación especializada y ayuda humanitaria.

El Grupo Matanzas-Suiza, coordinado por la Prof. Dra. Christa Meyenberger, colabora con el Hospital Faustino Pérez para fortalecer servicios clave como Radiología, Cirugía, Urología, Ortopedia y Gastroenterología. Los resultados de esta cooperación son tangibles, pues en 2025 se entregaron contenedores de equipamientos médicos especializados, se beneficiaron servicios hospitalarios y se capacitaron profesionales. Un hito especialmente emotivo fue la recuperación de los broncoscopios, ausentes durante más de 10 años.

La instalación del sistema fotovoltaico está a cargo de especialistas de la Empresa de Automatización Integral CEDAI, entidad líder en Cuba en el sector de la automática, perteneciente al Grupo Empresarial GELECT.

La importancia de este tipo de inversiones fue ratificada recientemente por el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, al destacar que los proyectos de energía solar en hospitales permitirán energizar quirófanos, servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos, priorizando las áreas críticas para garantizar una atención médica continua y de calidad.