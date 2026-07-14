Economía

Se pronostican 2160 MW de afectación para la máxima demanda

Periódico Girón 14 de julio de 2026 0 comment
Sistema Electronergético Nacional ha sido restablecido

En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación. La mayor afectación fue de 2015 MW a las 21:10 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2160 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

  • Unidades 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
  • Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
  • Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 5109 MW/hora, con una potencia máxima de 794 MW.

Generación Distribuida

  • Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
  • Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

  • Disponibilidad en horario pico: 1020 MW
  • Demanda máxima prevista: 3150 MW
  • Déficit esperado: 2130 MW
  • Afectación pronosticada: 2160 MW

Recomendado para usted

UNE prevé déficit en horario de máxima demanda

Unión Eléctrica estima afectación de 2 075 MW en el horario pico de este sábado

Aprueba Consejo de Estado nuevos decretos leyes como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales

Aprueba Consejo de Estado nuevos decretos leyes como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales

Unión Eléctrica estima afectación de 1565 MW

La UNE pronostica una afectación de 2240 MW en horario pico

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *