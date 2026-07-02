El proyecto euroasiático del Imperio

Cuando se hizo público el informe secreto del Pentágono, conocido como “Informe Wolfowitz” (1992), se adelantaban ideas esenciales que formarían parte de otro connotado documento: el denominado “Proyecto de un Nuevo Siglo Norteamericano” (1997).

El primero declaró en uno de sus argumentos: “Debemos desalentar que otras naciones industrializadas desafíen el liderazgo norteamericano y debemos cuestionar el orden político y económico establecido. Debemos conservar una supremacía militar tal que disuada a los rivales potenciales de aspirar a un mayor papel global o regional”.

La preocupación central del contexto radicaba en la pérdida de hegemonía norteamericana en lo económico y moral, quedando como sustento de sus apetencias imperiales la supremacía militar para conservarla.

El segundo documento enfatizó que, para lograr la conservación de la paz en el siglo XXI, debía garantizare un orden mundial fundado “con firmeza en una indiscutible superioridad militar norteamericana”.

Incluso, suponían sus autores que sería a largo plazo, a menos que un nuevo Pearl Harbour se sucediese y, entonces, se aceleraría la implementación de sus postulados y el alcance de sus objetivos expansionistas, militaristas y hegemónicos.

El añorado pretexto llegó, o, mejor dicho, se gestó por las mismas élites interesadas en la maquinaria bélica y la sed de ocupar nuevas fronteras para gestionarse el control hegemónico de las áreas estratégicas al imperialismo norteamericano. Así se produjo el “inesperado” 11 de septiembre.

Desde esta etapa el Imperio tiene bien definidos los rivales a disuadir: China, el eje franco-alemán, Rusia, Irán y las petromonarquías árabes.

La aparente “nueva” incursión del imperialismo norteamericano sobre el territorio persa, sustentada en el pretexto de la producción de armas nucleares iraníes, no es tan reciente.

No olvidemos que en plena Guerra Fría Estados Unidos atacó la región para derrocar al primer ministro de Irán, Mohammad Mossadeq, para eliminar la influencia de la Unión Soviética y restaurar la monarquía entreguista del Sha Reza Pahleví; períodos de contradicciones y conflictos de intereses entre EE. UU. e Irán por el programa nuclear iraní desde 1990 y la Guerra de los Doce Días, cuando fuerzas israelíes, con apoyo norteamericano y occidental, realizaron un ataque masivo por sorpresa contra Irán, donde mueren dirigentes de la Guardia Revolucionaria Islámica y científicos nucleares.

Los antecedentes explican la persistencia bélica estadounidense sobre Irán al encontrarse dicho país entre los objetivos expansionistas por el dominio energético.

Antes, Estados Unidos, había intentado crear un corredor de energía hacia el sur, controlando desde las reservas de Turkmenistán y Kazajstán, a través de diferentes vías de oleoductos que llevaran las reservas de hidrocarburos a través de Afganistán y Pakistán, del corredor no. 8, conectando el oeste y el este, dejando fuera de dicho dominio a sus rivales, Rusia e Irán.

La discutida y aprobada “Ley de Estrategia del Camino de la Seda” (1997), en el Congreso de Estados Unidos, intentó llegar a realizar acuerdos con Irán, aprovechando las contradicciones internas de la nación persa.

El aliado incondicional norteamericano, Israel, utilizó la coyuntura para poner en práctica sus planes de ocupación y expansión territorial.

Israel se propuso, en el Oriente Medio, “la solución final” desde el gobierno de Sharon. La oportunidad de intentar eliminar definitivamente el eje de resistencia de la Autoridad Nacional Palestina aplicando asesinatos selectivos, limpieza étnica, reducción del territorio y la población al mínimo unido a la colonización, redadas diarias, asesinatos a civiles, bombardeos, arrestos en masa, entre otros, fueron las acciones israelíes contra la población palestina desde la invasión de sus tanques y aviones, inicialmente, contra el Líbano (1982).

Lo que vemos hoy es una escalada superior de la expansión y el genocidio israelí-norteamericano en la región del Medio Oriente.

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