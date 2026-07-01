Los historiadores matanceros, guardianes del legado

En el marco de la jornada por el Día del Historiador, los historiadores de Matanzas festejaron este miércoles en el Museo Provincial Palacio de Junco, el aniversario de la creación de la filial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC) y su quehacer diario, junto a otras personas e invitados especiales.

El encuentro reunió a periodistas, profesores, directivos y trabajadores de la dirección de Cultura, quienes fueron testigos de la develación de fotografías y documentos que plasman momentos especiales de la trayectoria de la UNHIC.

Para Urbano Martínez Carmenate, historiador y museólogo, el surgimiento de la filial fue muy importante, pues contribuyó a la Unión y organización de los historiadores en la provincia, además de la oficialización del trabajo investigativo y de divulgación.

Olga Lidia González Monguía, museóloga e investigadora del Museo Provincial Palacio de Junco, contó acerca de la historia de la organización, y a su vez, homenajeó a los miembros pertenecientes a la primera generación de la filial en nuestro territorio.

“Sirva esta muestra como reconocimiento a todos los historiadores por haber sembrado aquella semilla que hoy es un gran árbol ramificado en todos los municipios, con filiares en diferentes escuelas, museos y con más de 400 miembros”, expresó González Monguía.

Durante el espacio los trabajadores de la institución reconocieron al Dr. C Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad por sus aportes al museo a lo largo de los años. Él mismo impartió una conferencia acerca de la llegada de las manos de Ernesto Che Guevara a Cuba y la búsqueda de sus restos.

Por otra parte, varios invitados y directivos reconocieron la labor de la organización y sus integrantes a las disímiles esferas de nuestra sociedad. Además, el presidente de la sede matancera de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), Pedro Arturo Rizo Martínez hizo entrega del carné de la Upec al Dr. C Ercilio Vento Canosa que lo acredita como miembro del gremio.

A pesar de los tiempos convulsos que vive Cuba y el mundo, la UNHIC, a sus 42 años de creada seguirá trabajando en la divulgación de la historia, su investigación, y conocimiento para todos los cubanos.