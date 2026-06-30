Mundial de Fútbol 2026: Paraguay hace historia ante una Alemania en decadencia

El fútbol tiene esa magia insondable donde la estadística se rinde ante la épica y el corazón suele desbaratar las pizarras. Hoy, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Paraguay ha firmado una de las páginas más gloriosas de su historia, al eliminar a la tetracampeona Alemania en una agónica tanda de penales que finalizó 4-3.

El encuentro en el tiempo reglamentario concluyó en un tenso empate 1-1, donde Julio Enciso encendió la ilusión sudamericana al minuto 42, solo para que Kai Havertz igualara las acciones al 54′.

El trámite fue un monólogo de posesión germana, con un abrumador 75% y un asedio constante traducido en 21 remates frente a los 7 de la Albirroja. Sin embargo, la resistencia paraguaya forzó una prórroga de infarto, marcada por el suspenso de un gol anulado a los europeos en el primer tiempo suplementario, debido a una falta sobre el guardameta.

​Y fue, precisamente bajo los tres palos, donde se erigió el arquitecto de este milagro sudamericano. Orlando Gill firmó un partido histórico, vistiéndose de héroe para toda la vida, al atajar los cobros de Kai Havertz y Nick Woltemade.

La tanda tuvo tintes de tragedia dramática, cuando Manuel Neuer detuvo un penal, otorgándole lo que parecía un segundo aire a la Mannschaft. Pero el destino ya estaba escrito; Gill le ganó el duelo de leyendas a Neuer, consagrándose como el MVP indiscutible de una tarde que emocionó a todo el planeta fútbol y sellando la hazaña más grande en la historia de su selección.

​Paraguay no solo toma venganza de aquel doloroso 1-0 sufrido ante los teutones en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002, sino que reivindica su estatus competitivo, tras estar ausentes de la máxima cita mundialista desde 2014.

Con esta clasificación mantienen viva la esperanza de emular o superar su mejor actuación histórica; los cuartos de final de Sudáfrica 2010, donde cayeron ante la España que a la postre, sería campeona.

En la otra cara de la moneda, Alemania consuma un nuevo y estrepitoso fracaso. Aunque lograron superar la fase de grupos por primera vez desde su título en 2014, el equipo sigue luciendo sin brújula, muy lejos del nivel arrollador de épocas pasadas, quedando nuevamente a deber ante las exigencias de su escudo.

​El camino de la Albirroja hasta esta gesta fue sinónimo de no bajar nunca la guardia. Avanzaron como segundos del Grupo D con 4 unidades, reponiéndose de un duro golpe inicial tras caer goleados ante Estados Unidos por 4-1.

Lejos de hundirse, ajustaron líneas para vencer por la mínima a Turquía (1-0) y asegurar la clasificación con un empate sin goles frente a Australia. Ahora, mientras el país entero disfruta de un festejo histórico y justificado, el futuro depara una tarea titánica.

Su rival en octavos de final saldrá del vencedor entre Suecia y Francia. Probablemente sea el conjunto galo, quien parte con un amplio favoritismo para alzar la Copa del Mundo, pero tras presenciar cómo el coraje guaraní derribó hoy a un gigante, queda claro que a este equipo nadie le puede prohibir soñar. (Por Diego Riera, estudiante de Periodismo)

Gabriel Martinelli, héroe brasileño

Brasil evitó la sorpresa y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial al derrotar 2-1 a Japón, con una remontada sellada en los minutos finales. La selección sudamericana encontró la victoria después de un exigente partido, en el que tuvo que reaccionar tras marcharse al descanso en desventaja.

El conjunto nipón dominó buena parte de la primera mitad y sorprendió con un juego ordenado que le permitió adelantarse en el marcador. Sin embargo, la Canarinha elevó su nivel tras el descanso y comenzó a imponer su jerarquía sobre el terreno.

El empate llegó por intermedio de Casemiro, quien apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo y devolver la esperanza a los dirigidos por Carlo Ancelotti. A partir de ese momento, Brasil asumió el control del encuentro y presionó en busca del gol de la clasificación.

Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Gabriel Martinelli apareció con un potente remate cruzado para firmar el 2-1 definitivo y desatar la celebración brasileña.

Con esta victoria, Brasil avanza a los octavos de final y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar un nuevo título mundial. (Por Maxdiel Fernández Padrón)

Los Leones del Atlas avanzan a octavos tras tanda de penaltis errática

El seleccionado de Marruecos doblegó a su similar de Países Bajos en el duelo de eliminación directa entre ambos planteles en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los Leones del Atlas avanzaron la víspera a la ronda de octavos de final del máximo certamen del balompié, tras vencer 3 a 2 a los dirigidos por Ronald Koeman en una tanda marcada por disparos muy mal ejecutados y par de paradas de los guardametas.

La primera mitad del partido, desarrollado en el Estadio BBVA de Monterrey, México, inició trabada, sin ocasiones de gol claras para ninguno de los dos conjuntos, que solo se dedicaban a interrumpir el juego de sus contrarios con faltas.

En la segunda mitad, el atacante Cody Gakpo puso el primero de la naranja mecánica al 72 de partido, tras un pase filtrado al interior del área pequeña que aprovechó para fusilar a placer al guardameta Yassine Bono.

Con el juego agonizando y los holandeses intentando preservar la ventaja, el plantel africano buscó de manera incesante el empate, hasta que sus esfuerzos fructificaron por intermedio de Issa Diop al 90+1 de partido.

Los 30 minutos de prórroga fueron un aburrimiento total para los asistentes al recinto mexicano, que vieron cómo ninguna de las dos selecciones tomaba la iniciativa por buscar la victoria.

Países Bajos arrancó la tanda de penales por delante, al capitalizar un fallo del primer cobrador marroquí y tener la posibilidad de ampliar la diferencia en los botines de Justin Kluivert, pero el hijo de la leyenda Patrick Kluivert erró su penal.

Soufiane Rahimi lo empató para Marruecos, mientras Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaron por Holanda y dieron la posibilidad de que los marroquíes ganaran el encuentro con un cobro bien ejecutado de Ismael Saibari.

En los octavos de final Marruecos disparará el pase a la siguiente instancia de la lid frente al conjunto de Canadá, que se impuso por la mínima a Sudáfrica. ( Por George Carlos Roger Suárez)