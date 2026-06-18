En un duelo donde la ofensiva se dio gusto, los Cocodrilos de Matanzas doblegaron a los Huracanes de Mayabeque con marcador de 14 carreras por 10.

En el primer inning, deficiencias defensivas de los Huracanes posibilitaron la primera carrera de los yumurinos, luego de una conexión por el cuadro de José Amaury Noroña que no pudo ser atrapada y permitió que el hombre proa Aníbal Medina, que se encontraba en circulación, entrara en carrera.

Los saurios volvieron a la carga en la apertura del segundo capítulo con una seguidilla de tres indiscutibles en fila de Hanyelo Videt, Luis Ángel Sánchez y Rafel Álvarez; este último remolcó a Videt.

En la entrada, los rojos y amarillos amenazaron con despegar más el marcador, pero un corring arriesgado al home plate en el que fue puesto out Luis Ángel Sánchez tras una conexión de Yulieski Remón a los jardines privó a los yumurinos de hacer más carreras.

Los discípulos de Osmel Cordero aprovecharon el descontrol del abridor yumurino Sammy Benítez, quien regaló par de bases por bolas además de un pelotazo en la segunda entrada para que los locales descontaran.

En el tercer acto, los mayabequenses le dieron vuelco al marcador, tras pisar la registradora en dos ocasiones para tomar el mando del juego, tres anotaciones por dos, y ponerle punto final al desempeño del abridor yumurino Sammy Benítez.

En su lugar, el alto mando matancero hizo ingresar a Luis Manuel Hernández, quien dominó a Yasiel Ajete y a Yoasan Guillén para sofocar la rebelión de los huracanes.

En el principio del cuarto inning, los reptiles se revelaron y fabricaron un racimo de seis anotaciones para darle vuelco al marcador y tomar el mando de las acciones, ocho carreras por tres.

Justo a mitad de choque, José Amaury Noroña se vistió de jonronero y puso la bola fuera de los límites del Nelson Fernández de San José para sumar otras dos carreras a la causa roja y amarilla.

En la conclusión de la entrada los Huracanes aprovecharon el poco dominio de los serpentineros yumurinos y errores a la defensa para fabricar un racimo de cinco carreras y pegar el juego 10 por 9.

Matanzas adicionó dos más en el sexto inning, gracias a un cohete remolcador de Luis Ángel Sánchez, que sirvió para impulsar a Eduardo Blanco y Hanyelo Videt quienes estaban en base.

En el séptimo episodio José Amaury Noroña se vistió de slugger por segunda ocasión en el encuentro y mandó a viajar la pelota en condiciones para ampliar la ventaja yumurina 13 carreras por 9.

Acto seguido, el capitán de los reptiles Eduardo Blanco imitó a su compañero y desapareció la esférica por el jardín izquierdo para adicionar otra rayita para la causa de los campeones de la Serie Nacional 64.

En la novena entrada los Huracanes descontaron una anotación y amenazaron con igualar el partido cuando colocaron bases llenas con un out, pero el relevista Jennier Álvarez supo meter el brazo para apuntalar el triunfo matancero.

Con la victoria los saurios aún mantienen vivas sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase, para ello deben ganar los dos compromisos que le quedan y esperar una derrota de Artemisa ante los Leones de Industriales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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