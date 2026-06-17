Informan gestión del municipio Matanzas y Plan de Verano 2026 en Consejo Provincial de Gobierno

En su sesión correspondiente al mes de junio, el Consejo Provincial del Gobierno del Poder Popular en Matanzas analizó este miércoles la gestión del municipio cabecera en cuanto a temas de especial atención como la producción de alimentos, el desarrollo territorial y la defensa, y pormenorizó el Plan de Verano 2026.

En el informe expuesto por la administración municipal de Matanzas afloraron avances como el cumplimiento de los planes de siembra, mas persisten deficiencias de larga data como la morosidad en el procesamiento y solución de quejas, la baja captación de divisas y la inestable disponibilidad de productos en las ferias agropecuarias.

Con respecto a esta última problemática, se insitió en el hecho de que Matanzas no está ahora mismo en condiciones de depender de los demás municipios en cuanto a la producción de alimentos; y, aun si se produce en el propio territorio, no se puede descuidar el oportuno traslado hacia las ferias, pues ha sucedido que el producto está y no llega a comercializarse.

Lázaro Vicente Suárez Navarro, vicegobernador provincial, señaló además la archiconocida inejecución presupuestaria, expresada incluso en especie y sobre todo en el ámbito de la Atención Social: «hay dinero, materiales e insumos que están disponibles hoy mismo en la provincia y no se utilizan; eso no puede continuar sucediendo».

Resultó propicio el encuentro para hacer pública una serie de acuerdos de cooperación entre la administración municipal de la Atenas de Cuba y los propietarios de triciclos eléctricos y de combustión, entre los que se incluye la colaboración con el traslado de personal para atender quejas de electricidad e hidrología y la realización de viajes solidarios.

Con respecto al Plan de Verano 2026, el director provincial de Cultura, Osbel Marrero Acosta, anunció el lema de este año, «verano con mi gente», y el enfoque en proyectos deportivos y culturales autóctonos y endógenos como la Red Juvenil Comunitaria y Mi Barrio por la Patria.

Asimismo, llamó a crear en cada consejo popular, dentro de sus posibilidades, «corredores culturales» en circuitos priorizados o instituciones con cambio de matriz energética, en aras de potenciar nichos de recreación para el disfrute del pueblo matancero en medio de tan difícil contexto.